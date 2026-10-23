Tăng cường 'phạt nguội' vi phạm trật tự giao thông đô thị

Lực lượng Cảnh sát giao thông ghi hình "phạt nguội" phương tiện đậu sai quy định.

Trước đây, lực lượng chức năng chủ yếu dừng phương tiện để lập biên bản tại chỗ. Từ đợt này, bên cạnh việc xử lý trực tiếp, CSGT sử dụng thiết bị ghi hình để ghi nhận vi phạm, sau đó gửi thông báo "phạt nguội" đến chủ phương tiện. Các hành vi bị xử lý gồm: Dừng, đậu đỗ xe không đúng quy định; đậu đỗ xe trong khung giờ cấm; mua, bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Công tác hóa trang cũng được thực hiện nhằm ghi lại hình ảnh vi phạm.

Đại diện lực lượng CSGT cho biết, việc kết hợp 2 hình thức xử phạt giúp tăng tính răn đe và bao quát được nhiều trường hợp vi phạm mà không cần dừng xe, tránh ảnh hưởng đến dòng phương tiện đang lưu thông. Lực lượng chức năng cũng tiến hành hóa trang bố trí ghi hình ở nhiều vị trí, nhiều hình thức khác nhau để ghi lại hình ảnh vi phạm.

Người dân cần lưu ý, không nên chủ quan cho rằng “không thấy CSGT thì không bị phạt”. Nhiều trường hợp không bị lập biên bản tại chỗ nhưng hình ảnh vi phạm đã được ghi lại. Thông báo vi phạm sẽ được gửi về địa chỉ đăng ký xe và sau đó, chủ phương tiện vi phạm phải đến cơ quan chức năng làm việc và nộp phạt theo quy định.

Chủ phương tiện nên thường xuyên cập nhật các tuyến đường cấm, khung giờ cấm dừng, đậu đỗ xe trên địa bàn để chấp hành đúng quy định.