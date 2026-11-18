Tại hội nghị, Thường trực Thành ủy đã nghe Đảng ủy HĐND thành phố báo cáo về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. Trong đó, kỳ họp dự kiến xem xét nhiều nội dung quan trọng như: Kế hoạch tài chính 5 năm 2026 – 2030; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030 vốn ngân sách thành phố; quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp thành phố và cấp xã; nguyên tắc, định mức phân bổ ngân sách địa phương...

Bên cạnh đó, tại kỳ họp, HĐND thành phố cũng sẽ xem xét Dự toán thu - chi và cơ chế điều hành ngân sách địa phương năm 2027, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Quảng Ninh Quản Minh Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thu Chung (Q.M.G)

Chỉ đạo định hướng các nội dung này, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quản Minh Cường đề nghị, Đảng ủy HĐND và Đảng ủy UBND thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát, hoàn thiện các tài liệu trình kỳ họp, bảo đảm chất lượng, tính đồng bộ, khả thi cao trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đối với kế hoạch tài chính, dự toán ngân sách và đầu tư công trung hạn, đồng chí yêu cầu việc phân bổ nguồn lực phải có trọng tâm, trọng điểm. Cụ thể, cần ưu tiên ngân sách cho các dự án hạ tầng quy mô lớn và các công trình bảo vệ môi trường, đặc biệt là hệ thống thu gom, xử lý nước thải. Đồng thời, thành phố phải bảo đảm bố trí đủ nguồn lực để thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã ban hành cũng như các chính sách mới.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Quảng Ninh cũng lưu ý cần tăng cường phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho cấp xã nhằm khơi thông nguồn lực, tạo sự chủ động, linh hoạt cho chính quyền cơ sở. Cùng với đó, các cơ quan chuyên môn chủ động dự báo, xây dựng kịch bản ứng phó với biến động nguồn thu, bảo đảm điều hành ngân sách linh hoạt, hiệu quả, đáp ứng tốt nhất yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Cũng tại hội nghị, Thường trực Thành ủy Quảng Ninh đã thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác.