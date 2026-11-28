Do đặc thù là địa bàn biên giới, xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn luôn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về tình trạng vượt biên, dẫn đường hoặc đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép.

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền và tạo sự thức tỉnh mạnh mẽ, Báo Công lý đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thiện các bước chuẩn bị cuối cùng cho phiên tòa giả định về xuất, nhập cảnh trái phép, nhằm răn đe và cảnh tỉnh trực tiếp đồng bào vùng biên.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma tuần tra biên giới. Ảnh Phùng Anh

Chương trình được chuẩn bị chu đáo với thời lượng dự kiến từ 130 - 150 phút, bao gồm trình chiếu video tình huống, diễn án theo đúng trình tự tố tụng sơ thẩm (thủ tục bắt đầu, công bố cáo trạng, xét hỏi, tranh luận, nghị án và tuyên án).

Hoạt động tư vấn, giải đáp thắc mắc nhằm giúp người dân hiểu rõ ranh giới giữa nhu cầu qua lại biên giới chính đáng và các hành vi vi phạm pháp luật hình sự.

Để phiên tòa được diễn ra thành công, các đơn vị liên quan đã triển khai công tác chuẩn bị hậu cần, kỹ thuật và truyền thông khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Trong đó, TAND Khu vực 5 - Lạng Sơn phụ trách toàn bộ chuyên môn, chuẩn bị tài liệu, nhân sự diễn án, bố trí trang phục, đạo cụ… Trường PTNT liên cấp Tiểu học và THCS Mẫu Sơn bố trí khu vực Nhà đa năng rộng rãi để đón tiếp khoảng 100 người dân và 200 học sinh.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma bố trí báo cáo viên tham gia phân tích sâu về các hệ lụy, chế tài xử lý và hướng dẫn người dân thủ tục xuất nhập cảnh đúng pháp luật.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Tuyền – Trưởng Công an xã Mẫu Sơn đang kiểm tra công tác chuẩn bị cho phiên tòa giả định

Chia sẻ với phóng viên Báo Công lý về công tác an ninh, hậu cần và chuẩn bị tại địa bàn, Thiếu tá Nguyễn Thanh Tuyền – Trưởng Công an xã Mẫu Sơn cho biết: "Là đơn vị bám địa bàn, ngay khi nhận được kế hoạch phối hợp của Báo Công lý, Công an xã Mẫu Sơn đã chủ động tham mưu cho UBND xã huy động các lực lượng quần chúng, các đoàn thể thôn bản rà soát và lập danh sách người dân, phụ huynh tham gia đầy đủ, đúng đối tượng.

Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ trước và trong thời gian diễn ra phiên tòa giả định. Công an xã đã phân công cán bộ phối hợp cùng lực lượng bảo vệ nhà trường phân luồng xe, bố trí khu vực diễn án trang nghiêm, tách biệt với khu vực người tham dự.

Địa bàn Mẫu Sơn có đường biên giới dài, nhận thức pháp luật về xuất nhập cảnh của một số bà con còn hạn chế, dễ bị lôi kéo. Vì vậy, chúng tôi đánh giá rất cao mô hình trực quan này của Báo Công lý và cam kết sẽ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho chương trình, góp phần biến phiên tòa giả định thành một buổi học ngoại khóa pháp luật sâu sắc cho toàn thể nhân dân và học sinh xã nhà”, Thiếu tá Nguyễn Thanh Tuyền chia sẻ.

Trường PTNT liên cấp Tiểu học và THCS Mẫu Sơn là địa điểm tổ chức phiên tòa giả định

Để bảo đảm tính giáo dục sâu sắc, toàn bộ tiến trình diễn án từ thủ tục bắt đầu, xét hỏi, tranh luận cho đến nghị án, tuyên án đều được mô phỏng nghiêm túc, không chỉ phân rõ trách nhiệm pháp lý của người phạm tội mà còn mở ra diễn đàn tương tác trực tiếp với người dân vùng biên.

Việc tổ chức phiên tòa giả định mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giữ vững an ninh biên giới, giúp bà con hiểu rõ ranh giới giữa nhu cầu mưu sinh và hành vi vi phạm pháp luật hình sự, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật từ những bài học trực quan thiết thực.

Chương trình kỳ vọng sẽ siết chặt hơn nữa thế trận lòng dân, biến mỗi người dân xã Mẫu Sơn trở thành một "cột mốc sống" kiên cường, chung tay cùng các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.