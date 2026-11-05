Tăng cường nhân lực, thiết bị thi công dự án trọng điểm phù hợp trong mùa mưa ở Huế

Ngày 5/11, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND TP Huế kiểm tra dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, cầu qua phá Tam Giang, đường phía Tây phá Tam Giang - Cầu Hai nối dài (đoạn Phú Đa - Phú Gia) và đường Vành đai 3.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND TP Huế kiểm tra dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài.

Sau khi nghe báo cáo của chủ đầu tư dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu nghiêm túc rà soát, đánh giá lại phương án tổ chức thi công, khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Thời điểm này, thời tiết đang thuận lợi, nhà thầu không thể lấy lý do thời tiết để lý giải cho việc chậm tiến độ mà phải chủ động xây dựng phương án thi công phù hợp trong điều kiện mùa mưa. Không để mưa là đồng loạt dừng thi công trên toàn tuyến.

Những vị trí bị ngập nước, cần nghiên cứu phương án bơm hút nước, xử lý mặt bằng, bóc lớp đất phong hóa để triển khai thi công nền đường khi bảo đảm điều kiện kỹ thuật.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND thành phố nhận thấy việc huy động nhân lực, máy móc, thiết bị tại công trường còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức thi công và khối lượng công việc cần triển khai.

Theo ông Thanh, nguồn vật liệu phục vụ các dự án trọng điểm của thành phố đã có sẵn, nên nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị để thi công.

Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu nhà thầu chủ động xây dựng phương án thi công phù hợp trong điều kiện mùa mưa để đảm bảo tiến độ.

Tại dự án cầu qua phá Tam Giang nối xã Phú Vang với xã Phú Vinh, Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu khẩn trương nghiên cứu phương án tổ chức thi công phù hợp, sớm triển khai đường công vụ để tiếp cận các vị trí xây dựng cầu, phục vụ vận chuyển vật liệu, máy móc, thiết bị. Nhà thầu khẩn trương làm việc với các hộ dân có đất trong khu vực dự kiến bố trí bãi đúc dầm, thống nhất phương án thuê đất để sớm triển khai thực hiện.

Đặc biệt, việc chuẩn bị đường công vụ, bãi đúc dầm và các điều kiện thi công phải được triển khai khẩn trương, tránh tình trạng chờ đợi giữa các hạng mục, làm kéo dài thời gian thực hiện dự án. Chủ đầu tư, các nhà thầu khẩn trương rà soát, lập tiến độ thi công chi tiết, trong đó xác định rõ khối lượng công việc, số lượng công nhân, máy móc, phương tiện huy động và thời gian thực hiện từng hạng mục.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án đường Vành đai 3 đang triển khai thi công đoạn tuyến phía Nam từ nút giao đường Bùi Thị Xuân đến đường Minh Mạng và đoạn tuyến phía Bắc đang chuẩn bị triển khai xây lắp. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng tại một số vị trí vẫn còn vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND TP Huế đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp với địa phương tập trung công tác giải phóng mặt bằng, khẩn trương bàn giao những vị trí đủ điều kiện để tổ chức thi công.

Đồng thời, chủ động rà soát, điều chỉnh phương án triển khai phù hợp với điều kiện thực tế, tập trung thi công các đoạn tuyến đã có mặt bằng, tránh để chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Tiếp đó, kiểm tra dự án đường phía Tây phá Tam Giang - Cầu Hai nối dài (đoạn Phú Đa - Phú Gia). Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu đơn vị thi công bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, cảnh báo tại các vị trí đang triển khai xây dựng, những đoạn đường chưa hoàn thiện và khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đồng thời, có phương án tổ chức giao thông phù hợp, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông qua khu vực công trình.

Dự án tuyến đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài có tổng chiều dài khoảng 9,59km. Điểm đầu tuyến đường tiếp giáp khu E - Khu đô thị mới An Vân Dương, điểm cuối tại nút giao đường Thuận Hóa với quốc lộ 1 (phường Phú Bài) với tổng mức đầu tư 1.143 tỷ đồng. Công trình cầu qua phá Tam Giang nối xã Phú Vang với xã Phú Vinh, có tổng chiều dài 3,05 km. Trong đó, phần cầu dài hơn 1.416 m, được thiết kế gồm 35 nhịp dầm, rộng 15,5 m. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.023 tỷ đồng.