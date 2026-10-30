Cuối năm, nhu cầu vốn tăng cao đối với các doanh nghiệp xuất khẩu. Ảnh minh họa: KHÁNH HÒA

Thời gian qua, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tăng cường nguồn vốn cho lĩnh vực xuất khẩu để tạo thêm năng lực cho nền kinh tế.

Theo Ngân hàng Nhà nước khu vực 9, trong 9 tháng của năm 2026, dư nợ cho vay lĩnh vực xuất khẩu trên địa bàn thành phố đạt 8.744 tỷ đồng, chiếm 49,22% tổng dư nợ lĩnh vực xuất khẩu trên địa bàn Khu vực 9, tăng 65,55% so với cùng kỳ.

Ông Lê Anh Xuân, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực 9 cho biết, liên quan tới hoạt động tín dụng xuất khẩu, thời gian qua, đơn vị đã triển khai các biện pháp, cơ chế, chính sách như: tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 9/1/2026 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các văn bản chỉ đạo về công tác tín dụng từ đầu năm 2026; tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế, trong đó chú trọng đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ xuất khẩu, nông nghiệp, nông thôn.

Những tháng cuối năm, các doanh nghiệp xuất khẩu tăng tốc nhằm cán đích mục tiêu tăng trưởng. TRONG ẢNH: Hoạt động may mặc tại một doanh nghiệp trên địa bàn Nông Sơn. Ảnh: V.ANH

Bên cạnh đó, đơn vị chủ động cân đối, bố trí nguồn vốn; kịp thời báo cáo, đề xuất Hội sở bổ sung, điều chuyển nguồn vốn khi cần thiết để đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân, doanh nghiệp, nhất là vốn phục vụ thu mua, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản trong những tháng cuối năm 2026.

Đồng thời tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, hồ sơ cấp tín dụng; nâng cao hiệu quả thẩm định, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ vay vốn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp thu mua, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản tiếp cận vốn tín dụng với chi phí hợp lý. Việc đơn giản hóa thủ tục phải bảo đảm tuân thủ quy định về cấp tín dụng và kiểm soát rủi ro.

“Chúng tôi cũng chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng chủ động rà soát nhu cầu vốn và hạn mức tín dụng của doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp thu mua, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản trên địa bàn. Trên cơ sở khả năng nguồn vốn, tình hình tài chính, phương án sản xuất, kinh doanh của khách hàng, kịp thời xem xét cấp tín dụng, điều chỉnh hạn mức phù hợp đối với khách hàng đủ điều kiện vay vốn theo quy định", ông Lê Anh Xuân cho biết.

Ông Nguyễn Trọng Hiếu, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố nói, tăng trưởng 2 con số không thể chỉ dựa vào “nhiều tín dụng hơn”. Điểm quan trọng trong giai đoạn hiện nay là chất lượng phân bổ tín dụng.

Khi nền kinh tế đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức 2 con số, nhu cầu vốn chắc chắn sẽ tăng, nhưng điều quyết định hiệu quả cuối cùng là dòng vốn có đi vào những khu vực tạo ra năng lực sản xuất mới hay không. Tín dụng cho hạ tầng, công nghệ, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, nông nghiệp công nghệ cao hay nhà ở xã hội đều có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa nếu đi cùng những dự án có tính khả thi và năng lực hấp thụ vốn thực sự.

Thách thức lớn nhất trong thời gian tới sẽ là làm sao để “độ mở” của tín dụng đi cùng “độ sâu” của tăng trưởng. Khi mỗi đồng vốn tạo ra thêm năng suất, việc làm, hạ tầng và năng lực cạnh tranh, tín dụng khi đó mới thực sự trở thành đòn bẩy cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số.