Tăng cường nguồn lực tín dụng chính sách, bảo đảm an sinh xã hội

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam cho biết, đến ngày 31-10, tổng nguồn vốn của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đạt hơn 10.112 tỷ đồng; tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt hơn 10.090 tỷ đồng, với gần 119 nghìn hộ còn dư nợ.

Từ đầu năm đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ tạo việc làm cho gần 7.000 lao động; giúp trên 200 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; hỗ trợ mua, xây mới và sửa chữa trên 300 căn nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế, nhu cầu vay vốn của người dân, nhất là đối với các chương trình giải quyết việc làm và nhà ở xã hội, còn rất lớn, trong khi nguồn vốn Trung ương có hạn, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu.

Vì vậy, Ngân hàng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng, kết hợp với nguồn vốn Trung ương để mở rộng cơ hội tiếp cận tín dụng chính sách.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khẳng định nguồn vốn tín dụng chính sách có ý nghĩa thiết thực, không chỉ hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, cải thiện đời sống mà còn là công cụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh (bên phải) và đồng chí Hoàng Minh Tế, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, trao đổi tại buổi làm việc.

Với mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các đối tượng yếu thế, tỉnh xác định tăng cường nguồn lực cho tín dụng chính sách là nhiệm vụ quan trọng, gắn với trách nhiệm của các cấp, ngành trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với đề xuất về tỷ trọng nguồn vốn ngân sách địa phương tham gia, đồng chí giao Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu phương án bảo đảm chỉ tiêu đặt ra, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.

Liên quan đến điều kiện cơ sở vật chất, trụ sở hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các điểm giao dịch, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh giao các sở, ngành, địa phương phối hợp rà soát, đề xuất phương án bố trí, sắp xếp địa điểm có diện tích và điều kiện thuận lợi, tạo điều kiện để Ngân hàng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên trao quà lưu niệm tặng Đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

Đồng chí khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Ngân hàng Chính sách xã hội nâng cao hiệu quả hoạt động, thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.