Tăng cường ngoại giao nhân dân, kết nối cộng đồng người Việt Nam tại Kansai

Tổng Lãnh sự Nguyễn Trường Sơn đã tiếp Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng nhân chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản

Đoàn công tác do bà Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng làm Trưởng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về tình hình cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kansai, công tác vận động, tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài và phát huy vai trò kiều bào trong kết nối, giao lưu, thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản nói chung, Đà Nẵng với các địa phương Nhật Bản nói riêng.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn cho biết Tổng Lãnh sự quán luôn coi công tác cộng đồng và ngoại giao nhân dân là nhiệm vụ quan trọng. Đồng thời mong muốn tăng cường phối hợp với các địa phương, hội đoàn và cộng đồng người Việt Nam tại Kansai, phát huy vai trò cầu nối trong quan hệ Việt Nam – Nhật Bản.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, đồng thời cho biết MTTQ thành phố Đà Nẵng mong muốn đẩy mạnh kết nối với các hội đoàn, doanh nghiệp, trí thức và thế hệ trẻ người Việt tại Nhật Bản, qua đó phát huy nguồn lực kiều bào và mở rộng các hoạt động giao lưu nhân dân giữa Đà Nẵng với các địa phương Nhật Bản.

Đại diện cộng đồng người Việt tại Kansai, bà Lê Thương đề xuất tăng cường các hoạt động ngoại giao nhân dân, trong đó nghiên cứu tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Nhật Bản.

Theo bà, hoạt động này sẽ tạo không gian để cộng đồng gặp gỡ, gắn kết, lan tỏa tinh thần hướng về quê hương, đồng thời tăng cường kết nối giữa các hội đoàn người Việt tại Nhật Bản với các địa phương trong nước.

Các đại biểu thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi, phối hợp trong hoạt động cộng đồng, phát huy nguồn lực kiều bào và mở rộng các chương trình giao lưu nhân dân, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Buổi làm việc diễn ra trong không khí thân tình, cởi mở và xây dựng, góp phần tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong nước với cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản và cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kansai.

Trước đó, ngày 29.9, Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã thăm và làm việc tại thành phố Sakai, tỉnh Osaka.