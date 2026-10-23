Tăng cường nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế qua ICRMAT 2026

PGS.TS. Nguyễn Lê Cường trao quà tri ân và kỷ niệm chương tới Đại học Công nghiệp Hà Nội và Đại học Công nghệ MARA.

Hội thảo do Trường Đại học Điện lực (EPU), Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) và Đại học Công nghệ MARA (UiTM), Malaysia phối hợp tổ chức.

Với 225 bài nghiên cứu gửi về từ hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, ICRMAT 2026 tạo diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia trao đổi kết quả nghiên cứu, cập nhật xu hướng mới và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực quản lý, kinh doanh, công nghệ và năng lượng.

Gắn nghiên cứu quản lý với đổi mới công nghệ

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Lê Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực nhấn mạnh vai trò của việc gắn kết nghiên cứu quản lý với đổi mới công nghệ trong bối cảnh chuyển đổi số và chuyển dịch năng lượng đang tác động sâu rộng đến hoạt động vận hành, quản lý và ra quyết định của các tổ chức.

PGS.TS. Nguyễn Lê Cường – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực phát biểu khai mạc Hội thảo ICRMAT 2026.

Theo PGS.TS. Nguyễn Lê Cường, các chủ đề được thảo luận tại ICRMAT 2026 giúp các nhà khoa học tiếp cận vấn đề thực tiễn từ nhiều góc độ chuyên môn, chia sẻ kết quả nghiên cứu và mở rộng hợp tác học thuật.

Đối với Trường Đại học Điện lực, kết hợp giữa quản lý và đổi mới công nghệ có ý nghĩa thiết thực trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, nhất là ở lĩnh vực năng lượng. Qua đó, các kết quả nghiên cứu có thể góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng năng lượng và hướng tới phát triển bền vững.

Hội thảo diễn ra trong năm kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Điện lực (1966 - 2026), là dịp để nhà trường tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế. Hoạt động này cũng góp phần tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục đại học, chuyên gia và doanh nghiệp.

Lãnh đạo Trường Đại học Điện lực bày tỏ mong muốn các đại biểu tích cực trao đổi ý tưởng, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm hướng nghiên cứu mới, qua đó hình thành những kết nối học thuật bền vững sau hội thảo.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Ban Tổ chức ghi nhận sự phối hợp của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và Đại học Công nghệ MARA trong quá trình tổ chức chương trình; đồng thời trao quà tri ân các diễn giả và đơn vị tài trợ.

PGS.TS. Nguyễn Lê Cường – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực trao quà tri ân các diễn giả và đơn vị tài trợ đã đồng hành cùng chương trình.

Các đơn vị đồng hành cùng hội thảo gồm Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank), Công ty Cổ phần MISA, Công ty Cổ phần Vinpearl và Công ty Điện lực Hà Đông. Sự tham gia của các doanh nghiệp góp phần hỗ trợ tổ chức hội thảo, đồng thời tăng cường kết nối giữa hoạt động nghiên cứu khoa học với thực tiễn.

Nghi thức trao cờ đăng cai ICRMAT 2027.

Nghi thức trao cờ đăng cai ICRMAT 2027 cho Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức, đánh dấu sự chuyển tiếp giữa hai kỳ hội thảo và mở ra cơ hội tiếp tục mở rộng mạng lưới hợp tác trong cộng đồng học thuật quốc tế.

Trao đổi học thuật về quản lý, công nghệ và năng lượng

Sau lễ khai mạc, hội thảo bước vào chương trình báo cáo chính với sự tham gia của các diễn giả quốc tế, tiếp nối bằng các phiên thảo luận và báo cáo khoa học chuyên ngành. Theo chương trình, 60 bài nghiên cứu được các tác giả xác nhận tham gia trình bày tại 10 phiên học thuật.

Trong số các báo cáo tiêu biểu có nghiên cứu của GS.TS. Sharifah Norzehan Syed Yusuf, Đại học Công nghệ MARA (Malaysia), về tích hợp quản lý tài chính với đổi mới công nghệ và chiến lược phát triển doanh nghiệp trong tương lai. PGS.TS. Nazim Hussain, Đại học Groningen (Hà Lan), trình bày báo cáo về hành vi “tô xanh” doanh nghiệp và những bằng chứng từ thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Trong khi đó, PGS.TS. Anne Yenching Liu, Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc lập Vân Lâm (Đài Loan), chia sẻ nghiên cứu về khởi nghiệp trong nền kinh tế xã hội và kinh tế số...

Diễn giả, chuyên gia chia sẻ tại chương trình.

Các nội dung thảo luận tập trung vào nhiều lĩnh vực như kế toán, kiểm toán; lãnh đạo và quản lý nguồn nhân lực; marketing, thương hiệu và thương mại điện tử; quản lý vận hành và chuỗi cung ứng; tài chính; khởi nghiệp và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; quản lý công nghệ, đổi mới sáng tạo; quản lý năng lượng và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Thông qua các báo cáo và phiên thảo luận chuyên sâu, hội thảo tạo điều kiện để các nhà khoa học trao đổi kết quả nghiên cứu, cập nhật xu hướng và chia sẻ kinh nghiệm giải quyết những vấn đề đặt ra trong quản lý, sản xuất, kinh doanh và phát triển công nghệ.

Với sự tham gia của các nhà nghiên cứu đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, ICRMAT 2026 góp phần thúc đẩy trao đổi tri thức, tăng cường hợp tác nghiên cứu quốc tế và gắn kết nghiên cứu khoa học với thực tiễn.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình hội thảo.

Đối với Trường Đại học Điện lực, việc phối hợp tổ chức hội thảo là một trong những hoạt động thúc đẩy định hướng phát triển theo mô hình đại học ứng dụng, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Qua đó, nhà trường tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường trao đổi học thuật và nâng cao chất lượng nghiên cứu trong giai đoạn phát triển mới.