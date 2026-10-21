Tăng cường năng lực kiểm kê khí nhà kính, minh bạch thông tin khí hậu

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: UNDP)

Dự án được Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua UNDP, với tổng vốn viện trợ không hoàn lại gần 2 triệu USD, triển khai từ tháng 4/2022 đến tháng 10/2026.

Sau hơn bốn năm thực hiện, dự án đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống kiểm kê khí nhà kính, xây dựng các công cụ đo đạc, báo cáo và thẩm định (MRV) kết quả giảm phát thải; phát triển phần mềm theo dõi thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) và tăng cường năng lực quản lý, theo dõi tài chính khí hậu.

Đáng chú ý, dự án đã xây dựng các quy trình, hướng dẫn kỹ thuật kiểm kê khí nhà kính và MRV trong một số lĩnh vực như đánh bắt hải sản xa bờ, công trình xây dựng, sản xuất xi-măng và trồng trọt. Đồng thời, hỗ trợ số hóa biểu mẫu, phát triển chức năng báo cáo điện tử trên nền tảng kiểm kê khí nhà kính quốc gia, tạo cơ sở nâng cao chất lượng thu thập, tổng hợp và quản lý dữ liệu phát thải.

Một trong những kết quả nổi bật là hoạt động thí điểm kiểm kê khí nhà kính cấp tỉnh tại Quảng Ninh. Theo kết quả kiểm kê ban đầu, tổng lượng phát thải khí nhà kính của tỉnh năm 2025, trước khi trừ lượng hấp thụ, ước tính khoảng 74,4 triệu tấn CO₂ tương đương. Trong đó, lĩnh vực năng lượng cố định chiếm tới 90,14% tổng lượng phát thải.

Trên cơ sở kết quả kiểm kê, nhóm nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp giảm phát thải giai đoạn 2027-2030, tập trung vào nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo, giảm tỷ lệ clinker trong sản xuất xi-măng, điện hóa phương tiện giao thông, tăng cường tái chế và cải thiện công tác xử lý chất thải.

Bên cạnh đó, dự án đã xây dựng bộ biểu mẫu chuẩn theo dõi nguồn lực tài chính khí hậu, sổ tay hướng dẫn theo dõi đầu tư công cho biến đổi khí hậu có lồng ghép yếu tố giới; đồng thời thí điểm phương pháp theo dõi nguồn lực tài chính trong lĩnh vực nông nghiệp.

Thông qua các chương trình đào tạo, tập huấn và hội thảo chuyên đề, dự án đã thu hút gần 820 lượt cán bộ, chuyên gia từ các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp tham gia, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn về kiểm kê khí nhà kính và thực hiện các yêu cầu minh bạch theo Thỏa thuận Paris.

Phát biểu tại hội thảo, ông Bùi Đức Hiếu, Phó Cục trưởng Biến đổi khí hậu nhấn mạnh, những kết quả đạt được của dự án CBIT đã tạo nguồn dữ liệu đầu vào quan trọng, giúp các bộ, ngành và địa phương tiếp tục hoàn thiện khung chính sách quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu trong thời gian tới.

Theo ông Vũ Thái Trường, Trưởng ban Biến đổi khí hậu và Môi trường, UNDP Việt Nam, ý nghĩa của dự án không chỉ nằm ở những hỗ trợ kỹ thuật cụ thể mà còn góp phần củng cố nền tảng thể chế, phương pháp luận và năng lực kỹ thuật, giúp Việt Nam từng bước hoàn thiện hệ thống minh bạch khí hậu quốc gia, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của Thỏa thuận Paris.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng thảo luận về việc tiếp nhận, duy trì và đưa các sản phẩm của dự án vào sử dụng sau khi kết thúc. Trong đó, chú trọng hoàn thiện các hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính, đánh giá khả năng kết nối phần mềm theo dõi NDC với những hệ thống báo cáo hiện có và nhân rộng kinh nghiệm kiểm kê khí nhà kính tại địa phương.

Những kết quả của dự án được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch trong quản lý phát thải, hỗ trợ Việt Nam theo dõi tiến độ thực hiện NDC, đáp ứng yêu cầu báo cáo quốc tế và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải carbon thấp.