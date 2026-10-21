Tăng cường năng lực kiểm kê khí nhà kính

Sau hơn bốn năm triển khai, dự án đã hỗ trợ xây dựng các hướng dẫn và công cụ kỹ thuật phục vụ kiểm kê khí nhà kính, đo đạc, báo cáo và thẩm định (MRV) giảm phát thải; phát triển phần mềm theo dõi thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC); số hóa hệ thống báo cáo kiểm kê khí nhà kính cho các ngành, thí điểm kiểm kê khí nhà kính tại tỉnh Quảng Ninh; và xây dựng các công cụ theo dõi tài chính khí hậu.

Dự án được Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua UNDP, với tổng vốn viện trợ không hoàn lại gần 2 triệu USD, triển khai từ tháng 4-2022 đến tháng 10-2026. Cục Biến đổi khí hậu là cơ quan thực hiện dự án.

Ông Bùi Đức Hiếu, Phó cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, ông Bùi Đức Hiếu, Phó cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhấn mạnh: “Những kết quả đạt được của dự án CBIT là rất đáng ghi nhận, tạo nguồn dữ liệu đầu vào cực kỳ quan trọng giúp các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục hoàn thiện khung chính sách quản lý nhà nước các cấp về biến đổi khí hậu trong thời gian tới”.

Một trong những kết quả trọng tâm của dự án là hỗ trợ hoàn thiện cơ sở kỹ thuật cho hệ thống kiểm kê khí nhà kính quốc gia và MRV giảm nhẹ phát thải. Dự án đã rà soát các yêu cầu quốc tế về Khung minh bạch tăng cường (ETF), đánh giá hiện trạng hệ thống thu thập dữ liệu kiểm kê khí nhà kính, nghiên cứu đề xuất bổ sung các chỉ tiêu thống kê và xây dựng lộ trình hoàn thiện hệ thống kiểm kê khí nhà kính quốc gia.

Đặc biệt, dự án đã xây dựng các quy trình và hướng dẫn kỹ thuật kiểm kê khí nhà kính, MRV trong những lĩnh vực cụ thể, bao gồm đánh bắt hải sản xa bờ, công trình xây dựng, sản xuất xi măng và trồng trọt. Những tài liệu này cung cấp phương pháp và công cụ để các cơ quan, đơn vị liên quan nâng cao chất lượng kiểm kê và theo dõi kết quả giảm phát thải.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Một kết quả thực tiễn đáng chú ý là hoạt động thí điểm kiểm kê khí nhà kính cấp tỉnh tại Quảng Ninh, với kỳ kiểm kê năm 2025. Trên cơ sở kết quả kiểm kê, nhóm nghiên cứu đã đề xuất các biện pháp giảm nhẹ phát thải giai đoạn 2027–2030, bao gồm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và phát triển năng lượng tái tạo phù hợp; giảm tỷ lệ clinker trong sản xuất xi măng; điện hóa phương tiện giao thông; tăng cường tái chế, cải thiện xử lý chất thải; và các giải pháp trong nông nghiệp, lâm nghiệp.

Bên cạnh kiểm kê và theo dõi phát thải, dự án CBIT đã hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực theo dõi các nguồn lực tài chính phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu. Những kết quả này tạo cơ sở để tiếp tục chuẩn hóa việc thu thập, tổng hợp và báo cáo thông tin về tài chính khí hậu, góp phần nâng cao tính minh bạch và hỗ trợ quản lý hiệu quả hơn các nguồn lực đầu tư cho ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông Vũ Thái Trường, Trưởng ban Biến đổi khí hậu và Môi trường, UNDP Việt Nam, cho biết: “Ý nghĩa của Dự án CBIT không chỉ nằm ở những hỗ trợ kỹ thuật cụ thể, mà còn ở những đóng góp nhằm củng cố nền tảng thể chế, phương pháp luận, công cụ và năng lực kỹ thuật, giúp Việt Nam từng bước hoàn thiện hệ thống minh bạch khí hậu quốc gia, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của Thỏa thuận Paris”.

Ông Vũ Thái Trường, Trưởng ban Biến đổi khí hậu và Môi trường, UNDP Việt Nam phát biểu.

Hội thảo cũng thảo luận về việc tiếp nhận, duy trì và phát huy các sản phẩm của dự án sau khi kết thúc. Theo định hướng được trình bày tại hội thảo, các hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính, quy trình MRV và biểu mẫu kỹ thuật sẽ tiếp tục được xem xét để lồng ghép phù hợp vào hoạt động quản lý, báo cáo và đào tạo của các cơ quan liên quan.