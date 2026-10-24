Tăng cường năng lực điều dưỡng, ứng dụng công nghệ trong thực hành lâm sàng

Các đại biểu dự Hội nghị.

Chương trình gồm phiên tổng quan và 7 phiên chuyên đề, tập trung vào ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo; phát triển năng lực thực hành, bảo đảm an toàn người bệnh; đổi mới đào tạo; nâng cao năng lực quản lý và cải tiến chất lượng chăm sóc.

Các nội dung về nghiên cứu khoa học, ứng dụng bằng chứng vào thực hành lâm sàng, kinh nghiệm quốc tế, chăm sóc dinh dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn cũng được trao đổi tại Hội nghị.

Tiến sĩ, bác sĩ Vương Ánh Dương - Phó Cục trưởng, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) phát biểu tại Hội nghị.

Các báo cáo, tham luận đề cập nhiều vấn đề thiết thực như nâng cao chất lượng hồ sơ điều dưỡng, quản lý đau ở người bệnh ung thư, chăm sóc người cao tuổi và người bệnh sau phẫu thuật. Trong đó, các nghiên cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tập trung vào chăm sóc đường truyền tĩnh mạch trung tâm, phân cấp chăm sóc người bệnh ung thư và tuân thủ quy trình chăm sóc người bệnh mở khí quản.

Một nội dung được chú trọng là ứng dụng công nghệ hỗ trợ theo dõi, lập kế hoạch và đánh giá kết quả chăm sóc; cải tiến quy trình, giảm công việc hành chính, giúp điều dưỡng có thêm thời gian chăm sóc trực tiếp người bệnh.

Hội nghị là dịp cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác giữa các bệnh viện, cơ sở đào tạo, chuyên gia quốc tế; thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo đảm an toàn và sự hài lòng của người bệnh.