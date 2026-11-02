Tăng cường năng lực để đón đơn hàng lớn

Dây chuyền hàn tự động do Weldcom thi công tại nhà máy VinFast Hà Tĩnh

Nhận việc lớn, nâng cao sức sản xuất

Có thời điểm trong năm 2025, Công ty cổ phần Công nghiệp Weldcom triển khai đồng thời 11 dự án dây chuyền sản xuất thân vỏ ô tô. Theo bà Hồ Thị Nga, Phó tổng giám đốc, doanh nghiệp phải tổ chức làm việc 2 - 3 ca liên tục, túc trực 24/7 để hoàn thành công việc.

Weldcom bắt đầu hợp tác với VinFast năm 2018 qua dây chuyền xe máy điện, sau đó mở rộng sang dây chuyền thân vỏ ô tô. Tổng giá trị hợp đồng đã ký giữa 2 bên từ năm 2018 đến hết năm 2025 đạt hơn 200 triệu USD. Theo bà Nga, quy mô hợp đồng tăng đặt ra thách thức về con người, tài chính và hệ thống vận hành. Doanh nghiệp phải đào tạo nhân sự qua từng dự án, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển cùng nhà máy, hướng tới tăng nội địa hóa, tối ưu giá thành và hiệu suất dây chuyền.

Còn với Công ty cổ phần cơ điện Tomeco, đơn hàng tăng về quy mô lẫn độ phức tạp đặt ra nhu cầu bổ sung những công đoạn từng phải thuê ngoài, nhất là gia công chi tiết lớn, nặng. Cơ sở Tomeco An Khang dần bộc lộ giới hạn, khiến doanh nghiệp khó chủ động tiến độ và kiểm soát chất lượng. Theo ông Lê Quý Khả, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tomeco, nhu cầu đầu tư nhà máy mới xuất phát từ những giới hạn này. Theo đó, Tomeco SI tại Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội đã bổ sung năng lực gia công hạng nặng, nhiệt luyện, đo kiểm chính xác và quản trị sản xuất bằng dữ liệu, vận hành theo một hệ thống quản trị và tiêu chuẩn chất lượng, hướng tới sự đồng nhất trong chuỗi sản xuất.

Yêu cầu từ khách hàng đã định hướng cách Công ty Lập Phúc lựa chọn công nghệ và tổ chức sản xuất. Doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng phục vụ GM, Tesla, Ford, BMW bằng những bộ khuôn phức tạp. Theo ông Nguyễn Văn Trí, nhà sáng lập Lập Phúc, khuôn mẫu cho ngành ô tô có yêu cầu đặc thù. Vì vậy, doanh nghiệp lựa chọn tăng hàm lượng công nghệ để nâng năng suất, thay vì chỉ mở rộng nhà xưởng. Một máy gia công có thể tốn hàng tỷ đồng, trong khi vòng quay vốn ngành khuôn mẫu chậm. Với lượng công việc hiện có, Lập Phúc thận trọng nhận thêm khách hàng vì giao hàng trễ có thể ảnh hưởng uy tín.

Từ đó, yêu cầu đặt ra là phải xác định đúng phần việc có thể đảm nhận và bảo đảm năng lực thực hiện. Ông Nguyễn Minh Đồng, chuyên gia kỹ thuật ô tô cho rằng, doanh nghiệp Việt có thể bắt đầu từ công đoạn phù hợp với năng lực hiện có, sau đó tiến lên sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao hơn. Theo ông, sự dẫn dắt của tập đoàn lớn không đồng nghĩa doanh nghiệp nhỏ mặc nhiên được chia việc. Nhà cung ứng vẫn phải đáp ứng yêu cầu khắt khe về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá thành.

Gắn hỗ trợ với thị trường

Với doanh nghiệp đang tìm đường vào chuỗi cung ứng, thông tin đặt hàng là điều hết sức quan trọng. Ông Nguyễn Ngô Long, Chủ tịch Công ty TNHH cơ khí Nhật Long nhấn mạnh những yếu tố như chủng loại sản phẩm, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy mô đơn hàng và kế hoạch hợp tác dài hạn trước khi quyết định đầu tư.

Mới đây, Tập đoàn Vingroup cho biết sẽ công khai kế hoạch sản xuất, cung cấp dự báo sản lượng luân phiên từ 12 - 24 tháng và ký thỏa thuận khung dài hạn. Cùng với kế hoạch mua hàng, Vingroup công bố hỗ trợ đối tác về thông tin kỹ thuật, tư vấn nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng và thẩm định mẫu thử. Tập đoàn cũng công bố việc kết nối chuyển giao công nghệ nếu doanh nghiệp có nhu cầu.

Trước tình hình đó, yêu cầu gắn hỗ trợ với thị trường được Bộ Công Thương đặt ra trong nhiệm vụ kết nối doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI. Bộ đã giao Cục Công nghiệp nhiệm vụ phát triển nhà cung cấp Việt Nam cho các tập đoàn điện tử, bán dẫn và công nghệ, bám vào chuỗi sản phẩm, tiêu chuẩn kỹ thuật và nhu cầu doanh nghiệp. Ở khâu sản xuất, Cục Công nghiệp lưu ý việc chuẩn hóa quy trình, loại bỏ lãng phí trước khi số hóa; đồng thời đào tạo quản lý, kỹ sư trực tiếp triển khai cải tiến.

Cùng với hỗ trợ kỹ thuật, thông tin về nhu cầu mua hàng là cơ sở để doanh nghiệp lựa chọn hướng đầu tư phù hợp. Ông Chu Việt Cường, Phòng Công nghiệp hỗ trợ (Cục Công nghiệp), đề xuất khuyến khích các tập đoàn lớn trong nước và doanh nghiệp FDI “công khai nhu cầu linh kiện, vật liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật và kế hoạch phát triển nhà cung ứng”. Theo ông, cách hỗ trợ này giúp doanh nghiệp xác định đúng sản phẩm cần đầu tư, tránh phát triển năng lực sản xuất thiếu đầu ra.