Tăng cường năng lực AI, Hàn Quốc cho phép đi nghĩa vụ quân sự tại các tập đoàn lớn

Từ năm 2027, các phòng nghiên cứu AI thuộc doanh nghiệp lớn tại Hàn Quốc sẽ được phép tiếp nhận nhân lực thực hiện nghĩa vụ quân sự theo diện nghiên cứu thay thế, sau 14 năm chương trình này bị dừng. Tuy nhiên, các điều kiện tham gia chặt chẽ đang khiến số lượng đăng ký thấp hơn đáng kể so với chỉ tiêu được phân bổ.

TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC AI TRONG NƯỚC, GIỮ CHÂN CHUYÊN GIA CÔNG NGHỆ

Hàn Quốc sẽ khôi phục cơ chế cho phép các nhà nghiên cứu AI thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các phòng nghiên cứu của doanh nghiệp lớn từ năm 2027. Đây là lần đầu tiên sau 14 năm các tập đoàn lớn được mở lại cơ hội tham gia chương trình này.

Theo dữ liệu của Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Hàn Quốc, 4 doanh nghiệp gồm LG Electronics, Samsung Electronics, Samsung Medison và HD Hyundai Robotics đã được đề xuất tham gia chương trình. Các doanh nghiệp này đăng ký tổng cộng 81 vị trí tại 9 viện nghiên cứu, thấp hơn mức 120 vị trí được dành riêng cho các phòng nghiên cứu thuộc doanh nghiệp lớn.

Hàn Quốc sẽ khôi phục cơ chế cho phép các nhà nghiên cứu AI thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các phòng nghiên cứu của doanh nghiệp lớn từ năm 2027. Đây là lần đầu tiên sau 14 năm các tập đoàn lớn được mở lại cơ hội tham gia chương trình này.

Chương trình nghĩa vụ quân sự thay thế cho phép các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, đáp ứng điều kiện về bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ, hoàn thành nghĩa vụ quân sự thông qua 3 năm làm việc nghiên cứu. Cơ chế này vẫn được duy trì tại các trường đại học, viện nghiên cứu công lập và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tuy nhiên, việc tiếp nhận nhân lực mới tại các doanh nghiệp lớn đã bị dừng từ năm 2013, trong bối cảnh Chính phủ Hàn Quốc khi đó ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tuyển dụng nhân sự cho hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Việc mở lại chương trình đối với các phòng nghiên cứu doanh nghiệp lớn lần này được đặt trong bối cảnh Hàn Quốc muốn tăng cường năng lực AI trong nước và giữ chân các chuyên gia công nghệ. Chính phủ kỳ vọng cơ chế này sẽ tạo thêm một lựa chọn cho những nhân lực trẻ có chuyên môn AI, thay vì phải tạm dừng hoạt động nghiên cứu để thực hiện nghĩa vụ quân sự theo hình thức thông thường.

“Chúng tôi hướng tới việc hỗ trợ có mục tiêu cho việc phát triển các nhà nghiên cứu trong những lĩnh vực được xác định là ưu tiên quốc gia”, Cơ quan Quản lý Nhân lực Quân sự Hàn Quốc cho biết hồi tháng 6.

Trong năm 2027, chương trình dành tổng cộng 240 vị trí cho các nhà nghiên cứu AI có bằng thạc sĩ. Một nửa, tương đương 120 vị trí, được dành cho các phòng nghiên cứu thuộc doanh nghiệp lớn; 120 vị trí còn lại dành cho các viện nghiên cứu do Chính phủ tài trợ và các tổ chức nghiên cứu trong ngành công nghiệp quốc phòng.

Phần chỉ tiêu dành cho doanh nghiệp lớn sẽ được duy trì trong 3 năm, từ năm 2027 đến năm 2029.

Với việc khôi phục cơ chế này, các nhà nghiên cứu đáp ứng điều kiện sẽ có thêm một lựa chọn chưa từng có kể từ năm 2013: thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các phòng nghiên cứu của những tập đoàn lớn, đồng thời tiếp tục theo đuổi công việc chuyên môn trong lĩnh vực AI.

ĐIỀU KIỆN CHẶT CHẼ KHIẾN CHỈ TIÊU KHÓ ĐƯỢC LẤP ĐẦY

Dù mở lại chương trình với mục tiêu hỗ trợ nhân lực AI, những hồ sơ đăng ký ban đầu cho thấy chính sách có thể chưa sử dụng hết số vị trí dành cho doanh nghiệp lớn.

9 viện nghiên cứu được đề xuất tham gia chương trình đăng ký tổng cộng 81 vị trí, chỉ tương đương hơn hai phần ba so với 120 vị trí được phân bổ. Như vậy, ngay từ giai đoạn đề xuất, chương trình đã còn 39 vị trí chưa có đơn đăng ký.

Một trong những nguyên nhân được cho là nằm ở các điều kiện khá chặt chẽ mà doanh nghiệp lớn phải đáp ứng để được tham gia.

Theo dữ liệu do Cơ quan Quản lý Nhân lực Quân sự Hàn Quốc cung cấp, các doanh nghiệp muốn được đưa vào chương trình phải đáp ứng 3 điều kiện. Thứ nhất, doanh nghiệp phải dành ít nhất 5% doanh thu cho hoạt động nghiên cứu và phát triển. Thứ hai, doanh nghiệp phải hoạt động trong lĩnh vực không trực tiếp cạnh tranh với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thứ ba, doanh nghiệp phải chứng minh được thành tích nghiên cứu một cách khách quan và có thể kiểm chứng.

Các yêu cầu này khiến một số doanh nghiệp không được đề xuất tham gia chương trình. Giới công nghiệp cho biết một số hồ sơ đã không đáp ứng được các tiêu chí đặt ra.

Ngay cả 4 doanh nghiệp đã được đề xuất gồm: LG Electronics, Samsung Electronics, Samsung Medison và HD Hyundai Robotics cũng chưa chắc chắn được phân bổ đủ số vị trí đăng ký. Cơ quan Quản lý Nhân lực Quân sự Hàn Quốc vẫn phải phê duyệt các viện nghiên cứu tham gia và quyết định số lượng vị trí cụ thể cho từng đơn vị. Do đó, số vị trí cuối cùng có thể thấp hơn 81 vị trí mà các doanh nghiệp đã đăng ký.

Thời gian phân bổ chỉ tiêu trong 3 năm cũng đặt ra một vấn đề khác về khả năng duy trì tác động của chính sách đối với hoạt động tuyển dụng và nghiên cứu AI của doanh nghiệp.

Việc mở lại chương trình sau 14 năm được kỳ vọng tạo thêm một kênh thu hút nhân lực nghiên cứu trẻ vào các phòng thí nghiệm doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực AI – một trong những công nghệ được Hàn Quốc xác định là có ý nghĩa chiến lược.

“Với việc chỉ tiêu dành cho các doanh nghiệp lớn được khôi phục sau 14 năm, các nhà nghiên cứu trẻ sẽ một lần nữa có con đường thực hiện nghĩa vụ quân sự tại những tổ chức sở hữu một trong những hệ thống nghiên cứu tốt nhất của đất nước”, nghị sĩ Hwang Jung-a nhận định.

Tuy nhiên, bà cho rằng các điều kiện hiện nay có thể làm hạn chế phạm vi tác động của chương trình. Theo bà, Chính phủ Hàn Quốc cần mở rộng khả năng tiếp cận chương trình như một phần trong nỗ lực thu hút nhân tài và thúc đẩy các công nghệ chiến lược.