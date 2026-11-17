Trường Tiểu học Thái Thị Bôi (phường An Khê) triển khai tiêm vaccine Td cho trẻ đủ 7 tuổi. Ảnh: ĐVCC

Ông Nguyễn Sỹ, Giám đốc Trạm Y tế xã Hòa Vang cho biết, tiêm vaccine Td góp phần tăng tỷ lệ miễn dịch cộng đồng, phòng ngừa dịch bệnh, giảm nguy cơ mắc và tử vong do bệnh truyền nhiễm.

Bên cạnh ngành y tế, các trường học tích cực phối hợp tuyên truyền, thông báo lịch tiêm, gửi giấy mời đến phụ huynh và nhắc nhở học sinh tham gia đúng thời gian quy định.

Tại phường Liên Chiểu, công tác rà soát đối tượng tiêm chủng được Trạm Y tế phối hợp chặt chẽ với các trường tiểu học triển khai.

Ông Ngô Văn Dũng, Giám đốc Trạm Y tế phường cho biết, miễn dịch hình thành từ các mũi tiêm trong những năm đầu đời có thể suy giảm theo thời gian. Vì vậy, tiêm nhắc vaccine Td khi trẻ đủ 7 tuổi giúp củng cố miễn dịch, tăng khả năng phòng bệnh và hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Để tránh bỏ sót đối tượng, Trạm Y tế phối hợp các trường rà soát danh sách học sinh theo lớp, đối chiếu độ tuổi, lịch sử tiêm chủng; đồng thời xác minh những trường hợp chưa rõ thông tin hoặc chưa tiêm theo kế hoạch để phối hợp phụ huynh xử lý phù hợp.

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Phát (phường Liên Chiểu), công tác chuẩn bị tiêm chủng được triển khai từ khâu rà soát, lập danh sách đến thông báo cho phụ huynh.

Cô Phan Thị Thanh Vân, Phó Hiệu trưởng nhà trường (phân hiệu) cho biết, trường đã thống kê số học sinh lớp 2 thuộc diện tiêm chủng, gồm 175 em tại phân hiệu và 144 em tại trường chính. Đồng thời gửi giấy mời thông báo kế hoạch tiêm chủng đến phụ huynh.

Trong giấy mời, nhà trường thông báo cụ thể thời gian, kế hoạch tiêm chủng vào ngày 13/11, đồng thời đề nghị phụ huynh phối hợp, sắp xếp thời gian đưa trẻ đến tiêm đúng lịch.

Không chỉ tại khu vực đô thị, các địa phương khu vực nông thôn cũng tích cực triển khai hoạt động này. Trạm Y tế xã Hiệp Đức phối hợp với các trường học trên địa bàn rà soát, lập danh sách và triển khai tiêm vaccine Td cho 237 học sinh thuộc nhóm tuổi theo quy định.

Theo Sở Y tế, từ năm 2026, vaccine Td được đưa vào tiêm chủng thường xuyên trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. Thực hiện Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 14/11/2025 của UBND thành phố về tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2026 - 2028, Sở Y tế ban hành Công văn số 12264/SYT-NVY ngày 14/9/2026, đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai tiêm vaccine Td cho trẻ đủ 7 tuổi.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường tiểu học phối hợp ngành y tế rà soát, lập danh sách học sinh, bố trí điểm tiêm và tuyên truyền lợi ích tiêm chủng đến giáo viên, phụ huynh. UBND các xã, phường chỉ đạo trạm y tế rà soát, thống kê đối tượng, bảo đảm triển khai tiêm chủng đúng kế hoạch.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, số lượng vaccine dự kiến phân bổ để triển khai tiêm chủng tại các xã, phường trong tháng 11 là 2.770 liều và tháng 12 là 2.350 liều.

Việc triển khai tiêm vaccine Td cho trẻ đủ 7 tuổi không chỉ là bổ sung một mũi tiêm trong Chương trình tiêm chủng mở rộng, mà còn là giải pháp duy trì miễn dịch ở lứa tuổi học đường.