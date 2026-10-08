Tăng cường máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Vướng mắc phát sinh từ thực tế

Báo cáo với đoàn kiểm tra, ông Hoàng Mạnh Thắng, Phó giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Sơn La cho biết: Dự án gồm 3 gói thầu xây lắp, toàn dự án đang triển khai 43 mũi thi công với khoảng 737 nhân lực và 383 thiết bị đang được huy động trên công trường. Tổng giá trị thực hiện dự án tới nay ước đạt 561/3.354 tỷ đồng, đạt 16,73% giá trị hợp đồng.

Nhà thầu huy động máy móc thi công cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua phường Vân Sơn, tỉnh Sơn La.

Theo đại diện Ban QLDA, hiện công tác giải phóng mặt bằng trên phạm vi tuyến đã cơ bản hoàn thành, UBND tỉnh Sơn La đang tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư và chính quyền địa phương khẩn trương hoàn thiện các điều kiện về mặt bằng, bãi đổ thải, đường công vụ.

Đến hết tháng 10/2026, phải cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đầy đủ mặt bằng tuyến và các điều kiện cần thiết, bảo đảm các nhà thầu có đủ điều kiện tổ chức thi công liên tục trên các mũi thi công.

Do đặc điểm vùng cao, các tuyến đường để tiếp cận vào công trường có quy mô cấp hạng thấp, nhỏ hẹp, độ dốc lớn, bán kính đường cong nằm nhỏ nên rất khó khăn trong việc vận chuyển thiết bị công suất lớn và nguyên, nhiên vật liệu đến công trường.

Ngoài ra, tuyến mở mới, địa hình chia cắt mạnh do đó trước khi thi công các hạng mục công trình phải làm nhiều tuyến đường công vụ đến vị trí thi công (đặc biệt là các vị trí mố, trụ cầu tại các khe, vực sâu…).

Địa hình khó khăn, chủ yếu trên các sườn đồi, núi nên diện thi công hẹp không thể bố trí nhiều thiết bị máy móc cùng một lúc tại một mũi thi công đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Nhiều hạng mục cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Do tuyến đi qua khu vực nhiều đồi, núi cao, khối lượng đào nền đường lớn dẫn đến nhu cầu các bãi đổ thải lớn gây khó khăn trong việc khảo sát xác định các vị trí bãi thải do các vị trí đất trũng thấp là khu dân cư, các khe thấp thường có nước chảy thường xuyên không đáp ứng yếu tố bảo vệ môi trường.

Do đó đơn vị thi công phải tìm kiếm bổ sung cả các bãi thải ở xa tuyến ảnh hưởng đến tiến độ thi công nền đường, tác động trực tiếp đến tiến độ thi công một số hạng mục chỉ có thể thi công khi có nền.

Cùng đó, thời gian qua, thời tiết trong khu vực tuyến phức tạp, vào mùa mưa có đặc điểm mưa kéo dài, liên tục nhiều ngày (trong thời gian 3 tháng, từ tháng 7 đến tháng 9 có 52 ngày mưa); vào mùa Đông khu vực thường xuyên có sương mù vào buổi sáng và chiều tối.

Do đó rất khó khăn trong việc đẩy nhanh thi công, dự án đang chậm khoảng 2 tháng so với kế hoạch.

Bám sát tiến độ công trường

Trực tiếp kiểm tra công tác thi công tại công trường, Phó cục trưởng Nguyễn Thanh Hoài ghi nhận những nỗ lực khắc phục khó khăn trong triển khai dự án của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cũng lưu ý tiến độ trên thực tế còn chậm trong khi theo hợp đồng, dự án phải hoàn thành, thông xe trong quý I/2028 nên chỉ còn hơn 1 năm thi công. Do đó, ông Nguyễn Thanh Hoài cũng yêu cầu các nhà thầu cần chủ động máy móc, nhân công, tuyển dụng thêm người tại các địa phương khác để bảo đảm số lượng, chất lượng nguồn nhân lực.

"Cần chủ động xây dựng các trạm biến áp, đường dây điện để bảo đảm nguồn điện phục vụ thi công; giúp thay thế, giảm chi phí xăng dầu trong vận hành máy móc trong quá trình thi công", ông Hoài gợi ý giải pháp.

Phó cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Thanh Hoài kiểm tra, chỉ đạo tại công trường.

Phó cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cũng lưu ý việc cần mở rộng đường kết nối từ quốc lộ 6 vào cao tốc, bảo đảm cấp độ, chất lượng mặt đường phục vụ thi công và khai thác sau này.

"Hiện nay dự án mới bảo đảm 2 làn xe là chưa bảo đảm tiêu chuẩn cao tốc, đề nghị chủ đầu tư sớm hoàn thiện thủ tục trình cấp thẩm quyền phê duyệt lên 4 làn xe theo quy định", ông Nguyễn Thanh Hoài trao đổi.

Trên cơ sở đánh giá tổng quan dự án, đại diện lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị chủ đầu tư ngay sau đây cần quyết liệt vào cuộc, đẩy nhanh tiến độ thi công, rà soát lại phương án sản xuất vật liệu xây dựng, ưu tiên lắp đặt các trạm nghiền trên công trường để tận dụng nguồn vật liệu tại chỗ.

Nghiên cứu lại phương án thi công, xây dựng tiến độ thi công theo ngày, tuần; bố trí đủ cán bộ tư vấn giám sát, bám sát công trường để kịp thời giải quyết dứt điểm khó khăn vướng mắc.

Phó cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Thanh Hoài đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu huy động thêm máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Quá trình thi công cũng cần quan tâm bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường và an toàn giao thông. Chủ đầu tư và các nhà thầu cần tích cực vào cuộc tuyên truyền vận động, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới, bố trí chỗ ở tạm cư trong thời gian chờ tái định cư để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La có tổng chiều dài giải phóng mặt bằng khoảng 34,4km (gồm cả 2,1km thuộc dự án do tỉnh Phú Thọ là cơ quan chủ quản thực hiện trên địa bàn tỉnh Sơn La). Dự án có quy mô đầu tư (điều chỉnh theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 28/8/2026 của HĐND tỉnh Sơn La) mở rộng mặt cắt ngang theo quy mô giai đoạn hoàn chỉnh lên 22m gồm 4 làn xe cơ giới rộng 4x3,5m, 2 làn dừng xe khẩn cấp rộng 2x2,5m; dải phân cách giữa và dải an toàn rộng 1,5m; phần lề đường rộng 2x0,75m theo TCVN 5729:2012. Tổng vốn đầu tư khoảng 9.964 tỷ đồng (gồm cả giai đoạn nâng từ 2 làn xe lên 4 làn xe; trong đó nguồn vốn ngân sách Trung ương 8.426 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 1.538 tỷ đồng).

Anh Đức