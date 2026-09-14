Tăng cường luân chuyển cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Quân đội về địa bàn khó khăn

Định hướng trên được Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đưa ra khi kết luận hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Đoàn Kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, chiều 14/9.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. (Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản Việt Nam)

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, bối cảnh thế giới và trong nước đang đặt ra những đòi hỏi ngày càng cao đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Quân ủy Trung ương kịp thời xây dựng, tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị bảo đảm sát với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn; tiếp tục đề cao kỷ luật thực thi; đánh giá hiệu quả bằng sản phẩm cụ thể.

Quân ủy Trung ương cần lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc các cấp ủy trong Quân đội thường xuyên rà soát, bổ sung, ban hành hệ thống quy chế, quy định về công tác cán bộ, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm.

Theo định hướng của Thường trực Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương phải nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, bảo đảm cơ cấu độ tuổi phù hợp.

Đồng thời, Quân ủy Trung ương cần có giải pháp hiệu quả để bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc, cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyên gia... chủ động chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quân đội trong giai đoạn tới.

“Tiếp tục tăng cường điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp về cơ sở, nhất là đối với địa bàn khó khăn, đơn vị sẵn sàng chiến đấu; có giải pháp đồng bộ để bố trí, sử dụng hiệu quả cán bộ sau điều động, luân chuyển”, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản Việt Nam)

Thường trực Ban Bí thư lưu ý tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng thẩm định, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị; coi trọng, thường xuyên kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đề cao, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, nhất là lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu đơn vị.

Quân ủy Trung ương cũng được yêu cầu cần có biện pháp hiệu quả bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung; kiên quyết xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm theo quy định, góp phần kịp thời sàng lọc, thay thế cán bộ không còn bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Thường trực Ban Bí thư đặt ra với Quân ủy Trung ương là tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp, chương trình đào tạo, bồi dưỡng; ưu tiên bồi dưỡng năng lực chỉ huy trong chiến tranh công nghệ cao, quản lý đơn vị, trình độ ngoại ngữ, kỹ năng số; coi trọng, thực hiện hiệu quả chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài.