Tăng cường liên kết vùng để tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế miền Trung - Tây Nguyên

Các doanh nhân trẻ khu vực miền Trung – Tây Nguyên tham dự Diễn đàn.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn ở Phiên bàn tròn khu vực miền Trung, ông Đặng Hồng Anh - Chủ tịch YBA Việt Nam, Chủ tịch VPSF năm 2026 cho rằng: Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2026, câu hỏi quan trọng đối với khu vực kinh tế tư nhân không chỉ là quy mô kinh tế tăng bao nhiêu, mà là doanh nghiệp Việt Nam đang đứng ở đâu trong chuỗi tạo ra giá trị, giữ lại được bao nhiêu giá trị và có lớn lên cùng tăng trưởng hay không. Miền Trung có cấu trúc kinh tế đặc biệt, với sự bổ trợ giữa biển, cảng, công nghiệp, đô thị ven biển với Tây Nguyên, vùng nguyên liệu, nông nghiệp, năng lượng và các hành lang Đông - Tây. Vì vậy, bài toán đặt ra không còn là "có nguồn lực gì", mà là những nguồn lực đó đang được kết nối với nhau như thế nào. Từ thực tiễn 9 phiên đối thoại ở địa phương đã tổ chức trong khu vực, YBA Việt Nam đề xuất ba khoảng cách cần thu hẹp: từ chủ trương đến thực thi; từ hạ tầng đến hành lang kinh tế; và từ tăng trưởng của địa phương đến năng lực lớn lên của doanh nghiệp. Theo đó, liên kết vùng cần chuyển từ kết nối đơn thuần sang kết nối dòng hàng, dòng vốn, dữ liệu, doanh nghiệp và thị trường; kết nối B2B cần hướng tới đơn hàng và hợp đồng thực tế; còn phát triển hạ tầng cần gắn với việc hình thành các chuỗi giá trị…

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình, kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định vai trò là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế; là lực lượng năng động trong đổi mới sáng tạo, huy động nguồn lực xã hội, tạo việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia… Để khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian đến, chúng ta cần xây dựng môi trường hợp tác cởi mở, cơ chế đối thoại thực chất và những mối liên kết chặt chẽ, đồng hành giữa chính quyền, doanh nghiệp, chuyên gia và các tổ chức hỗ trợ phát triển. Đối với khu vực miền Trung, yêu cầu liên kết vùng càng có ý nghĩa đặc biệt. Đây là khu vực có vị trí chiến lược, có nhiều tiềm năng về kinh tế biển, du lịch, công nghiệp, nông nghiệp, logistics, năng lượng và nguồn nhân lực. Mỗi địa phương có những lợi thế riêng, nhưng quy mô thị trường còn phân tán; kết nối hạ tầng, nguồn hàng và chuỗi cung ứng chưa đồng đều; sự bổ trợ giữa các địa phương và doanh nghiệp vẫn còn nhiều dư địa để phát huy…

Một doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng là nhà phân phối xe máy điện VinFast tổ chức gian hàng giới thiệu sản phẩm bên lề Diễn đàn.

TP Đà Nẵng sẵn sàng phối hợp với các địa phương, các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp để mở rộng không gian hợp tác, tăng cường liên kết vùng và cùng kiến tạo những cơ hội phát triển mới cho miền Trung và cả nước. "TP cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số; duy trì đối thoại thực chất; chủ động lắng nghe và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, đổi mới sáng tạo, mở rộng sản xuất, kinh doanh; tăng cường kết nối với các địa phương và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị trong nước và quốc tế… Tại Diễn đàn, PGS.TS Trần Đình Thiên - Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia cho rằng: Khu vực miền Trung - nơi được coi là "đòn gánh gánh non sông" không thiếu lợi thế, mà thiếu cách liên kết để cộng hưởng lợi thế. Vì vậy, cần chuyển từ liên kết theo địa giới sang liên kết theo chuỗi giá trị, lấy doanh nghiệp làm chủ thể và Đà Nẵng là điểm hội tụ dịch vụ của vùng; đồng thời kiến nghị 3 việc cần làm ngay: thiết lập cơ chế điều phối vùng và liên vùng; phân vai hệ thống cảng biển, logistics; và hình thành thiết chế thường trực của doanh nghiệp miền Trung đặt tại Đà Nẵng.

Tham luận tại Diễn đàn, Chủ tịch YBA Gia Lai Vũ Hồng Quân nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát huy nội lực doanh nghiệp và tăng cường liên kết vùng để mang lại nhiều hơn giá trị kinh tế cho miền Trung - Tây Nguyên. Khoảng trống lớn hiện nay nằm ở việc năng lực doanh nghiệp nhỏ chưa được nhận diện đầy đủ, nguồn lực hỗ trợ chưa gắn chặt với nhu cầu thị trường và còn thiếu đầu mối đủ gần để đồng hành cùng doanh nghiệp. Tham luận của ông Quân đề xuất 3 nhóm giải pháp: xây dựng dữ liệu, hồ sơ năng lực doanh nghiệp dùng chung toàn vùng; phát triển nhà cung ứng từ nhu cầu của các dự án, doanh nghiệp đầu chuỗi; và xây dựng mạng lưới Hội đồng hành xuyên địa phương, kết nối doanh nghiệp với vốn, công nghệ, tiêu chuẩn và thị trường.

Chủ tịch YBA Thanh Hóa đề xuất 4 nhóm giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân và thúc đẩy liên kết phát triển miền Trung. Trong đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng thực thi chính sách, bảo đảm quy định được triển khai thống nhất, rõ ràng và tăng cường sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình xây dựng chính sách. Đồng thời, cần khơi thông nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn, tăng cường chia sẻ thông tin về dự án, nhu cầu cung ứng và năng lực sản xuất để thúc đẩy liên kết doanh nghiệp trong khu vực. Bên cạnh đó, cần hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, ứng dụng AI, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực quản trị; đồng thời phát huy mạnh mẽ hợp lực công - tư trong phát triển hạ tầng, logistics, chuỗi cung ứng, đào tạo nhân lực và đổi mới sáng tạo, qua đó tăng cường liên kết vùng và tạo động lực phát triển bền vững…

Chủ tịch YBA Đà Nẵng Mai Minh Vương cho biết, toàn bộ các ý kiến, đề xuất, kiến nghị tại diễn đàn này sẽ được tổng hợp vào báo cáo Vòng bàn tròn khu vực miền Trung và tiếp tục phản ánh tại các phiên đối thoại cấp cao của VPSF năm 2026.