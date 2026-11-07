Tăng cường liên kết ứng phó biến đổi khí hậu tại các khu dự trữ sinh quyển

Tại hội nghị, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, cho biết từ cuối những năm 1970, các tình nguyện viên đã trồng lại rừng ngập mặn Cần Giờ, với cây giống từ Cà Mau.

Năm 2000, Cần Giờ trở thành khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên của Việt Nam. Việt Nam hiện có 12 khu dự trữ sinh quyển thế giới, đứng thứ hai Đông Nam Á, trong đó có 7 khu ven biển và hải đảo.

Hội nghị lần thứ 13 của Mạng lưới các Khu dự trữ sinh quyển thế giới ven biển và hải đảo năm 2026 do UBND TPHCM phối hợp Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Thành lập năm 2012, Mạng lưới các Khu dự trữ sinh quyển thế giới ven biển và hải đảo (WNICBR) góp phần giải quyết vấn đề đại dương, quản lý ven biển, đô thị và biến đổi khí hậu.

Đánh giá cao mục tiêu mở rộng các khu bảo tồn của Việt Nam, ông Jonathan Wallace Baker kỳ vọng, hội nghị sẽ xác định hành động cụ thể, lộ trình hợp tác thiết thực giữa các khu dự trữ sinh quyển. Tại Việt Nam, UNESCO đã triển khai dự án về rác thải biển, giáo dục đại dương tại Cù Lao Chàm, Cát Bà và Cần Giờ.

Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ - "lá phổi xanh" của TPHCM. Ảnh: BTC

Chia sẻ kinh nghiệm, ông Nguyễn Văn Thịu, Trưởng Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới quần đảo Cát Bà cho biết, khu sinh quyển được UNESCO công nhận năm 2004, rộng hơn 26.400ha, thuộc đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng), với Vườn quốc gia Cát Bà giữ vai trò trung tâm.

Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà ưu tiên phát triển sinh kế bền vững thông qua dịch vụ du lịch, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản bằng phao nhựa HDPE thân thiện môi trường, kết hợp bảo vệ rừng ngập mặn.

Các đại biểu quốc tế chia sẻ kinh nghiệm về giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và phục hồi hệ sinh thái ở các khu dự trữ sinh quyển trên thế giới. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Phát biểu tại hội nghị, ông Dae-shin Kim, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hallasan, tỉnh Jeju (Hàn Quốc), đại diện Ban Thư ký WNICBR, cho biết WNICBR đã được Hội đồng Điều phối quốc tế Chương trình con người và sinh quyển (MAB) của UNESCO ghi nhận là hình mẫu cho các mạng lưới chuyên đề.

Các khu vực hải đảo và ven biển trên thế giới đang ngày càng gắn kết để cùng giải quyết những thách thức chung, nhất là giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và phục hồi hệ sinh thái.

Tỉnh Jeju sẽ tiếp tục phối hợp với UNESCO và các khu dự trữ sinh quyển thành viên nhằm thúc đẩy mạng lưới phát triển.