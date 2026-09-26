Tăng cường liên kết, phát triển vùng chè bền vững

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ khai trương.

Tại chương trình, HTX giới thiệu quá trình hình thành, định hướng phát triển và các sản phẩm trà. Hiện, HTX có 13ha chè sản xuất theo hướng hữu cơ và 10ha chè đạt tiêu chuẩn VietGAP; đồng thời đầu tư nhà xưởng, máy móc, phát triển các dòng trà xanh, hồng trà và sản phẩm chế biến sâu.

Điểm nhấn là hoạt động ký kết hợp tác thương mại và biên bản ghi nhớ giữa HTX Vạn Phú với Công ty Cổ phần Công nghệ GeoVR; Công ty Cổ phần Tổng công ty Sông Gianh - Khoa học Công nghệ Nông nghiệp và Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Nội dung hợp tác tập trung phát triển vùng nguyên liệu, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường cho sản phẩm của HTX.

HTX Vạn Phú và Công ty Cổ phần Công nghệ GeoVR ký biên bản ghi nhớ hợp tác.

Dịp này, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Hiệp hội Chè Thái Nguyên trao giấy chứng nhận, công nhận HTX Trà và Du lịch sinh thái Vạn Phú là thành viên.