Tăng cường liên kết doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Bắc - Nam

Kết nối nguồn lực, phát triển chuỗi cung ứng nội địa

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và tăng cường năng lực tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, việc hình thành các mạng lưới liên kết doanh nghiệp liên vùng có ý nghĩa ngày càng quan trọng. Đây không chỉ là giải pháp mở rộng thị trường mà còn góp phần khắc phục tình trạng phân tán nguồn lực, tăng khả năng bổ trợ giữa các doanh nghiệp và nâng cao sức cạnh tranh của hệ sinh thái sản xuất trong nước.

Ông Võ Sơn Điền - Chủ tịch HASI và ông Nguyễn Vân - Phó Chủ tịch HANSIBA ký kết Thỏa thuận hợp tác

Hà Nội và khu vực phía Bắc có lợi thế về hệ sinh thái sản xuất công nghiệp, công nghệ và mạng lưới doanh nghiệp cung ứng phục vụ nhiều ngành sản xuất. Trong khi đó, TP. Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam sở hữu thế mạnh về sản xuất, thương mại, dịch vụ công nghiệp cùng cộng đồng doanh nghiệp đa dạng. Việc kết nối hai khu vực sẽ mở rộng không gian hợp tác, tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, tiếp cận nguồn cung và khai thác hiệu quả hơn các lợi thế sẵn có.

Thông qua thỏa thuận, HANSIBA và HASI hướng tới thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên, chia sẻ thông tin về năng lực sản xuất, sản phẩm, công nghệ và nhu cầu thị trường. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp hội viên có thêm cơ hội tìm kiếm nhà cung cấp, khách hàng, đối tác gia công và tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất liên vùng.

Theo nội dung Thỏa thuận, HANSIBA và HASI định hướng phối hợp triển khai sáu nhóm hoạt động trọng tâm. Trong đó, hai bên tập trung kết nối cung – cầu và phát triển chuỗi cung ứng thông qua chia sẻ thông tin về năng lực sản xuất, sản phẩm, công nghệ và nhu cầu mua hàng. Các chương trình giao thương, kết nối nhà cung cấp với doanh nghiệp có nhu cầu đặt hàng, gia công, cung ứng linh kiện, phụ tùng và vật tư công nghiệp sẽ được quan tâm thúc đẩy.

Cùng với đó, hai Hiệp hội hướng tới mở rộng kết nối với doanh nghiệp FDI và các tập đoàn sản xuất đầu chuỗi. Thông qua các chương trình gặp gỡ nhà mua hàng, hội nghị phát triển nhà cung cấp và hoạt động kết nối trực tiếp, doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận những đơn hàng mới, đồng thời nắm bắt yêu cầu về chất lượng, giá thành, tiến độ giao hàng và tiêu chuẩn kỹ thuật của các đối tác lớn….

Đặc biệt, nâng cao năng lực công nghệ và quản trị được xác định là một trong những hướng hợp tác cần thiết. Các chương trình đào tạo, hội thảo chuyên ngành, tư vấn quản trị sản xuất, nâng cao năng suất, quản lý chất lượng, tự động hóa, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển sản xuất xanh sẽ góp phần hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Hướng tới hợp tác thực chất, nâng tầm doanh nghiệp Việt

Điểm đáng chú ý của Thỏa thuận không chỉ là việc thiết lập quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức mà quan trọng hơn là chuyển hóa cam kết thành những chương trình có giá trị thiết thực đối với doanh nghiệp hội viên. Trong đó, trọng tâm là thúc đẩy kết nối có địa chỉ, có nhu cầu cụ thể và có cơ chế theo dõi kết quả; khuyến khích doanh nghiệp hai miền chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác sản xuất, bổ trợ năng lực, phát triển sản phẩm và tham gia cung ứng cho các doanh nghiệp đầu chuỗi.

Thỏa thuận hợp tác kỳ vọng tạo thêm động lực liên kết cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ hai miền

Thực tế, để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn và doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước cần đáp ứng đồng thời nhiều yêu cầu về chất lượng, giá thành, tiến độ, công nghệ và tính ổn định trong sản xuất. Vì vậy, tăng cường liên kết, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nâng cao năng lực giữa các doanh nghiệp là hướng đi quan trọng để thu hẹp khoảng cách với các nhà cung cấp trong khu vực và quốc tế.

Thông qua mạng lưới hội viên và quan hệ đối tác của mỗi bên, HANSIBA và HASI kỳ vọng tạo thêm kênh kết nối hiệu quả giữa nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà mua hàng và các chủ thể trong hệ sinh thái công nghiệp. Không chỉ mở rộng cơ hội kinh doanh, sự phối hợp này còn góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật và gia tăng giá trị tạo ra trong nước.

Việc ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa HANSIBA và HASI vì thế được kỳ vọng tạo thêm động lực liên kết cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ hai miền, phát huy lợi thế vùng miền và nâng cao tính chủ động của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng.

Trong thời gian tới, việc cụ thể hóa các nội dung hợp tác bằng những chương trình kết nối cung – cầu, xúc tiến thương mại và phát triển nhà cung cấp sẽ là yếu tố quyết định hiệu quả của Thỏa thuận. Qua đó, khẳng định vai trò cầu nối của các hiệp hội doanh nghiệp, góp phần xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ Việt Nam có năng lực liên kết tốt hơn, sức cạnh tranh cao hơn và phát triển bền vững hơn.