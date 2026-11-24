Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, toàn thành phố hiện có 194.742 ha đất nông nghiệp, chiếm 58% tổng diện tích đất tự nhiên; tốc độ tăng trưởng lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 3%/năm.

Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm đạt trên 203 nghìn ha. Cơ cấu giống lúa chất lượng cao, lúa nếp liên tục được mở rộng diện tích sản xuất, tỷ lệ chiếm khoảng 80% tổng diện tích lúa gieo trồng. Cây rau, màu gieo trồng được khoảng 66,5 nghìn ha.

Nông dân xã Ứng Hòa thử nghiệm mô hình về quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) trên cây rau cải. Ảnh: Lê Quí

Xu thế trong những năm qua, diện tích gieo trồng cây hằng năm, đặc biệt là diện tích gieo trồng lúa ngày càng giảm do ảnh hưởng của tốc độ đô thị hóa, nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp được chuyển đổi mục đích sang thực hiện các dự án khu đô thị, khu công nghiệp hoặc làm đường giao thông... Bên cạnh đó, chủng loại cây trồng cũng có sự chuyển dịch từ trồng lúa kém hiệu quả, cho giá trị kinh tế thấp sang các chủng loại cây có hiệu quả kinh tế cao hơn như cây rau, cây ăn quả, cây dược liệu, cây hoa. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác.

Trong chăn nuôi, Hà Nội luôn đứng tốp đầu cả nước với tổng số đàn gia súc, gia cầm. Thời gian qua, ngành chăn nuôi đã từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển trang trại, ứng dụng công nghệ trong giống, chăm sóc nuôi dưỡng, phòng chống dịch bệnh, xử lý chất thải và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Quy mô chăn nuôi không ngừng thay đổi theo hướng tăng chăn nuôi quy mô trang trại, giảm dần quy mô nông hộ nhỏ lẻ. Tổng số trang trại chăn nuôi quy mô lớn, vừa và nhỏ trên địa bàn là 9.044 cơ sở, tăng 30, 8 % so với cùng kỳ năm 2025 (tính tại thời điểm tháng 5/2026).

Thời gian qua, thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì, phát triển các chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ nông sản an toàn với 183 chuỗi. Các chuỗi đã thu hút nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân tham gia hợp tác xây dựng chuỗi, tăng cường phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp. Đồng thời, đã xây dựng được trên 100 nhãn hiệu được bảo hộ như: Gà đồi Ba Vì, gà đồi Sóc Sơn, gà Mía Sơn Tây, vịt Vân Đình, nhãn Đại Thành, gạo thơm Bối Khê...

Bên cạnh đó, đến nay, trên địa bàn thành phố có 406 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; giá trị sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao hiện nay chiếm khoảng 40% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp toàn thành phố. Tổng số sản phẩm OCOP của Hà Nội từ năm 2019 đến nay lên 3.544 sản phẩm. Thúc đẩy kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tại các kênh phân phối hiện đại, trong đó đã phối hợp đưa 33 mặt hàng với 316 sản phẩm của 5 chủ thể OCOP vào trưng bày tại hệ thống bán lẻ sân bay Nội Bài.

Ngoài ra, Hà Nội đang quản lý 62 mã số vùng trồng, với tổng diện tích 571,6 ha; trong đó, có 9 mã vùng trồng phục vụ xuất khẩu. Thành phố cũng tiếp tục phát triển nhiều sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu như: hơn 7.000 ha lúa Japonica; 3.200 ha chuối tiêu hồng; trên 5.000 ha rau an toàn; 50 ha rau hữu cơ với nhiều sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu.

Một số sản phẩm nông sản của Hà Nội, có chất lượng cao và xuất khẩu đi các nước như: Nhãn muộn Đại Thành - Quốc Oai xuất khẩu đi Mỹ; gạo hữu cơ Đồng Phú xuất khẩu đi Đức; rau Văn Đức xuất khẩu Hàn Quốc; chuối tiêu hồng xuất khẩu sang Trung Quốc.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội và các tỉnh, thành phố đã tiếp tục duy trì và hỗ trợ phát triển 1.400 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho thành phố. Trong đó, Sơn La phát triển 115 chuỗi; Ninh Bình có 90 chuỗi; Thái Nguyên có 92 chuỗi; Lào Cai 64 chuỗi, Phú Thọ có 95 chuỗi; Tuyên Quang có 49 chuỗi; Hưng Yên 49 chuỗi; Thanh Hóa 26 chuỗi; Lâm Đồng có 20 chuỗi; Cần Thơ 149 chuỗi; Đồng Tháp có 117 chuỗi…

Các chuỗi cung ứng đã góp phần đảm bảo nguồn cung các sản phẩm nông lâm thủy sản, cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết: thời gian tới, Sở tiếp tục tham mưu thành phố rà soát, ban hành các chính sách tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, tham gia liên kết sản xuất.

Thành phố cũng sẽ cân đối, bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng sản xuất nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung trên cơ sở phát huy thế mạnh của từng địa phương, gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu và nâng cao sức cạnh tranh của nông sản trên thị trường. Một trong những định hướng được chú trọng là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong kết nối sản xuất và tiêu thụ.