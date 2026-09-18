Tăng cường lãnh đạo, phấn đấu trên 90% người dân có Sổ sức khỏe điện tử

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tích cực tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí và cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID cho người dân, đạt kết quả khá tốt.

Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khảo sát Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân tại xã Tân Hương.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện ở một số địa phương còn chậm so với yêu cầu và kế hoạch của tỉnh. Tỷ lệ tích hợp thẻ bảo hiểm y tế có nơi chỉ đạt 23%; tỷ lệ tích hợp tài khoản an sinh xã hội còn thấp, có nơi ở mức 14%. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương xác định việc lãnh đạo triển khai tháng cao điểm tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả Chiến dịch tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID; phấn đấu hoàn thành mục tiêu trên 90% người dân được tạo lập, cập nhật và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trước ngày 15-10-2026. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử và tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID gắn với thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số”. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân phải được thực hiện bằng những cách làm cụ thể, gần gũi, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện thực tế của địa phương.

Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường được yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các chi bộ trực thuộc và lực lượng liên quan triển khai đồng bộ, thiết thực công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí và lập Sổ sức khỏe điện tử cho người dân theo phương châm “Dễ hiểu, dễ làm, dễ tiếp cận, không bỏ sót đối tượng”.

Các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí và lập Sổ sức khỏe điện tử bằng hình thức phù hợp với từng địa bàn, nhóm đối tượng; đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phân công rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, rõ trách nhiệm để hướng dẫn, hỗ trợ người dân. Tổ chức rà soát, phân loại người đã thực hiện, chưa thực hiện hoặc gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ, sử dụng công nghệ; thực hiện theo phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”, “Cầm tay chỉ việc”, bảo đảm không bỏ sót đối tượng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh phương châm lấy người sử dụng thành thạo hướng dẫn người chưa biết; hướng dẫn cụ thể, từng bước, bảo đảm người dân từ chưa biết đến biết và sử dụng thành thạo. Các địa phương cần tập trung giải quyết dứt điểm từng địa bàn dân cư, không để sót địa bàn, sót đối tượng; từng bước hình thành mạng lưới hỗ trợ rộng khắp, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Công tác hỗ trợ phải ưu tiên các nhóm khó tiếp cận, nhất là người cao tuổi, người sống một mình, người khuyết tật, người không có hoặc không sử dụng điện thoại thông minh, người hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ, người có hoàn cảnh khó khăn, hạn chế về sức khỏe, điều kiện đi lại và người đang đi làm xa. Các địa phương phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm việc triển khai đồng bộ, thực chất, đúng đối tượng, không hình thức.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh được giao chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn, nhất là Trường Đại học Đồng Tháp và Trường Đại học Tiền Giang, huy động sinh viên tình nguyện có kỹ năng công nghệ thông tin thành lập các tổ, đội hỗ trợ người dân tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Lực lượng thanh niên, sinh viên phối hợp với UBND, Công an và cơ sở y tế các xã, phường bố trí lực lượng theo ca, theo địa bàn; ưu tiên khu công nghiệp, khu nhà trọ, địa bàn đông công nhân và những địa phương có tỷ lệ tích hợp thấp, chậm tiến độ hoặc còn nhiều người dân chưa được hỗ trợ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương phân công rõ trách nhiệm, đầu mối và địa bàn phụ trách; triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan chuyên môn tăng cường hướng dẫn theo từng ngành, lĩnh vực, bảo đảm thống nhất, thông suốt, kịp thời từ tỉnh đến cơ sở; chủ động kiểm tra, nắm tình hình và giải quyết khó khăn, vướng mắc ngay tại địa bàn, không để phát sinh điểm nghẽn hoặc chậm trễ kéo dài.

Sở Khoa học và Công nghệ là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, ghi nhận, xác định cụ thể những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong quá trình tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ. Các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện và định kỳ hằng tuần báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo kịp thời.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế và xây dựng nền y tế hiện đại, phục vụ người dân ngày một tốt hơn.