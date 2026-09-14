Tăng cường lan tỏa, “phủ xanh” thông tin tích cực trong kỷ nguyên số - Kỳ 2: Xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trên không gian mạng

Để bảo vệ Đảng và Tổ quốc từ sớm, từ xa, việc định hướng thông tin chính thống, lan tỏa dòng thông tin chủ lưu tích cực, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên “mặt trận không gian mạng" là yêu cầu quan trọng, cấp bách hiện nay.

Nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt, sáng tạo

Theo Quy định số 19, ngày 8-4-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng, thông tin tích cực được hiểu là thông tin đúng sự thật, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có giá trị cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, sai sự thật. Việc “phủ xanh” thông tin tích cực chính là chiến lược “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, lấy cái tích cực để đẩy lùi tiêu cực, dùng tin tức chính thống làm “lá chắn mềm” để đẩy lùi thông tin xấu độc. Trong kỷ nguyên số, phương châm này giúp chúng ta định hướng dư luận, đẩy lùi thông tin sai sự thật, xuyên tạc, giữ vững không gian mạng văn minh, lành mạnh, góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và hóa giải mọi nguy cơ xảy ra “điểm nóng” về tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Điều đó đòi hỏi người làm công tác thông tin, tuyên truyền phải không ngừng đổi mới tư duy, nội dung, hình thức, cách thức tuyên truyền linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

Chặng 4 - Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 tại Khánh Hòa với nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào và trách nhiệm của hội viên, thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: VĨNH THÀNH

Nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong tình hình mới, thời gian qua, đảng ủy các phường khu vực Nha Trang thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đồng bộ cả trên không gian thực và không gian số. Fanpage chính thống của các phường khu vực Nha Trang có lượng người theo dõi, like, share, tương tác khá cao, tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng.

Cán bộ phường Nam Nha Trang tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng.

Đi vào hoạt động ngay sau khi chính quyền địa phương 2 cấp vận hành chính thức, 2 trang Fanpage “Nam Nha Trang”, “Nam Nha Trang - Đất và Người” của Đảng ủy, HĐND, UBND phường Nam Nha Trang hiện có hơn 22.500 lượt người theo dõi. Bà Lê Thị Huyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Nam Nha Trang cho biết, cùng với Trang thông tin điện tử của phường, đây là hai kênh chủ lực của địa phương trong công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; định hướng thông tin, tình hình tư tưởng, dư luận xã hội cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương trên không gian mạng. Từ tháng 7-2025 đến nay, địa phương đã đăng tải hơn 5.800 lượt tin, bài để tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, định hướng thông tin, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Theo ông Nguyễn Chinh An - Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Tây Nha Trang, thời gian qua, địa phương đặc biệt quan tâm ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền được địa phương xây dựng theo hướng ngắn gọn, trọng tâm, trực quan, bắt kịp xu thế hiện đại, kết hợp với ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu, dễ tiếp cận nhiều đối tượng trên các nền tảng số. Fanpage “Thông tin Tây Nha Trang” hiện có hơn 23.200 người theo dõi, trung bình mỗi tuần đạt khoảng 650.000 lượt xem và hơn 50.000 lượt tương tác (like, bình luận, chia sẻ). Đây là kênh thông tin chính thống của địa phương để tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị và định hướng thông tin, tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Nội dung tuyên truyền về bảo vệ môi trường Trên Fanpage “Thông tin Tây Nha Trang”.

Ông Nguyễn Chinh An cho biết, bên cạnh việc thường xuyên cập nhật, tuyên truyền thông tin thời sự, chính trị, kinh tế - xã hội, thông tin liên quan đến đời sống dân sinh, địa phương cũng thường xuyên đăng tải kết quả giải quyết vấn đề dư luận phản ánh lên Fanpage để Nhân dân biết, giám sát, từ đó tạo được hiệu ứng lan tỏa rất tích cực, góp phần đưa thông tin chính thống đến người dân gần hơn, tạo đồng thuận xã hội.

Những thông tin hữu ích, thiết thực trên các trang Fanpage của các phường khu vực Nha Trang được người dân địa phương quan tâm theo dõi, tích cực lan tỏa. Bà Trần Thị Như Hoa - đảng viên Tổ dân phố 2 Phước Lộc (phường Nam Nha Trang) cho biết, bên cạnh việc cập nhật thông tin hằng ngày trên báo chí, bà cũng thường xuyên theo dõi, cập nhật các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình địa phương qua các fanpage chính thống của phường. Nhờ vậy, bà nắm bắt được các thông tin một cách chính xác, nhanh chóng và kịp thời.

Bà Phan Thị Minh Dung (Tổ dân phố Ngọc Hội 2, phường Tây Nha Trang) thường xuyên theo dõi các thông tin được đăng tải trên Fanpage “Thông tin Tây Nha Trang”. Theo bà Minh Dung, các thông tin được đăng tải, cập nhật hằng ngày trên Fanpage rất gần gũi, thiết thực đối với đời sống dân sinh, thực sự là một kênh thông tin tin cậy, “gần dân, sát dân” tại địa phương, là “cầu nối” quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với người dân địa phương.

Bằng tư duy nhạy bén, cách làm linh hoạt, sáng tạo, các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phước Dinh đã tuyên truyền rất hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân địa phương thông qua trang Fanpage “Công an xã Phước Dinh - tỉnh Khánh Hòa”. Trung tá Phạm Tiên Phong - Trưởng Công an xã Phước Dinh cho biết, phát huy tính năng, ưu thế của hình thức tuyên truyền trên Internet, mạng xã hội, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các nền tảng số, đặc biệt là thông qua Fanpage “Công an xã Phước Dinh - tỉnh Khánh Hòa”. Điểm nổi bật là đơn vị đã đổi mới mạnh mẽ cách thức truyền tải thông tin, lựa chọn cách diễn đạt phù hợp với từng đối tượng, bắt kịp xu thế nhưng vẫn bảo đảm tính chính xác, nghiêm túc của thông tin tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền không chỉ dừng lại ở việc phổ biến các quy định của pháp luật mà được chuyển hóa thành những thông tin ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, kết hợp hình ảnh trực quan, tình huống thực tế, câu chuyện đời thường và cách thể hiện gần gũi, sinh động, có tính tương tác cao.

Nội dung tuyên truyền, giáo dục cho các em học sinh tránh xa các thiết bị điện tử được Công an xã Phước Dinh tuyên truyền rất hài hước, dí dỏm trên Fanpage.

Đặc biệt, đơn vị đã chú trọng “lấy vấn đề từ thực tiễn để tuyên truyền trở lại cho cộng đồng”. Những vụ việc, tình huống phát sinh trong đời sống được đơn vị lựa chọn, xử lý và chuyển hóa thành nội dung cảnh báo, hướng dẫn hoặc giáo dục pháp luật, giúp người dân, nhất là các đối tượng thanh thiếu niên nhận diện nguy cơ, chủ động phòng ngừa và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Đồng thời, đây cũng là một kênh quan trọng để đơn vị nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng, phản ánh của Nhân dân trên không gian mạng. Thông qua Fanpage, Công an xã đã tiếp nhận 153 vụ việc, thông tin phản ánh của người dân liên quan đến an ninh, trật tự. Đáng chú ý, nhiều vụ việc phản ánh qua Fanpage đã được đơn vị tiếp nhận, xác minh và tham mưu Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo xử lý sớm, góp phần hạn chế phát sinh phức tạp ngay từ cơ sở, không để những vấn đề nhỏ tích tụ thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự trên địa bàn.

Lan tỏa những câu chuyện đẹp trên không gian số

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Việc Tỉnh đoàn Khánh Hòa triển khai nhiều phong trào, cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Chuyện người tốt, việc tốt của thanh thiếu nhi” là một cách làm hiệu quả, sáng tạo nhằm “phủ xanh” không gian mạng bằng các thông tin tích cực, góp phần lan tỏa niềm tin sắt son của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ đối với Đảng, Tổ quốc, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đưa đất nước và tỉnh phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới. Thực tế cho thấy, khi thế hệ trẻ và toàn xã hội “phủ đỏ” mạng xã hội bằng các hình ảnh thiêng liêng, xúc động về lòng yêu nước, về giá trị của “hòa bình đẹp lắm” thì mọi sự chống phá, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trở thành lạc lõng.

Trường Đại học Khánh Hòa hiện có gần 5.000 học viên, sinh viên. Anh Phạm Duy Tân - Bí thư Đoàn Trường Đại học Khánh Hòa cho biết, nhằm đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền trong tình hình mới, thời gian qua, đoàn trường đã tích cực ứng dụng chuyển đổi số, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, của đoàn, hội, thông tin học tập cho sinh viên trên 2 trang fanpage của trường, đoàn trường và các nền tảng mạng xã hội. Nội dung tuyên truyền luôn được đoàn trường chú trọng, bảo đảm đa dạng, đúng định hướng, trực quan, phù hợp với nhu cầu, xu thế của sinh viên. Qua đó, giúp thông tin đến với sinh viên được nhanh chóng, thuận tiện, hiệu quả.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Huỳnh Hữu Phúc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa cho biết, những năm qua, các cấp bộ đoàn đặc biệt quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên thông qua hệ thống các kênh thông tin, trang fanpage, YouTube, TikTok… của đoàn, hội, đội. Các cấp bộ đoàn đã triển khai hiệu quả chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng”, cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Khánh Hòa thời kỳ mới”, “Ứng xử văn minh trên không gian mạng”, “Chuyện người tốt, việc tốt của thanh thiếu nhi”. Qua đó, đã lan tỏa, “phủ xanh” hàng ngàn hình ảnh đẹp, câu chuyện nhân văn về gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội...

Cùng với đó, Tỉnh đoàn và các cấp bộ đoàn đã tổ chức tốt các hoạt động trào lưu, xu hướng tích cực trên không gian mạng; phát động trong đoàn viên, thanh thiếu nhi các trào lưu: ThankyouVietNam, khoảnh khắc áo xanh, Đoàn trong trái tim tôi, cảnh đẹp quê hương... tạo không gian tươi trẻ, lành mạnh trên không gian mạng, qua đó góp phần giáo dục, định hướng tư tưởng, thẩm mỹ, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, đẩy lùi tin xấu độc, xây dựng môi trường mạng lành mạnh.

Từ năm 2022 đến 2026, toàn Đoàn đã đăng tải, lan tỏa 18.208 tin tốt, câu chuyện đẹp; thành lập 155 đội hình “Bình dân học vụ số” với 2.335 hội viên, thanh niên tham gia, hỗ trợ hơn 28.000 lượt người dân tiếp cận và nâng cao kỹ năng số. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục của đoàn, hội từng bước được đổi mới theo hướng đẩy mạnh ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), đa nền tảng số và mạng xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đoàn kết, tập hợp thanh niên trên không gian mạng… Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” đã lan tỏa được hơn 1.730 tin bài tích cực trên các nền tảng số, tổ chức được 2 trào lưu, xu hướng tích cực, thu hút hơn 43.500 lượt thanh niên hưởng ứng.

Theo ông Huỳnh Hữu Phúc, nhằm lan tỏa những câu chuyện đẹp, thông tin tích cực trên không gian mạng, thời gian tới, Tỉnh đoàn tiếp tục đổi mới phương thức thông tin, tuyên truyền phù hợp với xu hướng của tuổi trẻ, tích cực phát động các chiến dịch truyền thông lan tỏa hình ảnh nhân văn, đấu tranh phản bác thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên không gian mạng. Cùng với đó, Tỉnh đoàn tiếp tục “đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống lịch sử, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống văn hóa… cho thanh thiếu niên trên cả không gian thực và không gian số. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu niên ứng xử văn minh trên mạng xã hội; vận động mỗi đoàn viên là 1 chiến sĩ tiên phong trên mặt trận số, mỗi đoàn viên, thanh niên là 1 tuyên truyền viên số lan tỏa các câu chuyện hay, tích cực, nhân văn. Đồng thời, chủ động, kịp thời nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận trong đoàn viên, thanh thiếu niên; tập trung nâng cao tính chính trị của đoàn viên, ngăn chặn từ sớm, từ xa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tránh tình trạng “nhạt đảng, khô đoàn, xa rời chính trị”.

Có thể thấy, trong bối cảnh hiện nay, khi không gian mạng trở thành một “mặt trận” đặc biệt của công tác tư tưởng, việc “phủ xanh” dòng thông tin chính thống, tích cực trên không gian mạng không chỉ là nhiệm vụ tuyên truyền, mà đó còn là chiến lược quan trọng nhằm xây dựng một “lá chắn mềm” để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ sớm, từ xa.

HOÀNG HIỆP - TRẦN THỤY - THU HƯƠNG