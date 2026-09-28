Tăng cường kỹ năng phòng cháy, bảo đảm an toàn trường học ở Phú Thọ

Học sinh xã Bình Nguyên tham gia chương trình tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Giáo viên thực hành kỹ năng phòng cháy, cứu nạn

Mới đây, hôm 26/9, giáo viên và nhân viên Trường Tiểu học Bình Nguyên 1 (xã Bình Nguyên) tham gia chương trình tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ do UBND xã Bình Nguyên phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức.

Thông qua hoạt động tuyên truyền và thực hành, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường được bổ sung kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra cháy, nổ. Đây là những kỹ năng cần thiết để mỗi thành viên trong trường học có thể chủ động xử lý ban đầu và hướng dẫn học sinh thoát nạn khi có sự cố.

Bà Ngô Thị Như Lan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Nguyên 1 cho biết, buổi tập huấn giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nâng cao nhận thức về nguy cơ cháy, nổ; nắm cách báo động, hướng dẫn thoát nạn và xử lý ban đầu khi xảy ra sự cố.

Từ những nội dung được tập huấn, nhà trường tiếp tục rà soát việc sử dụng các thiết bị điện, giữ thông thoáng lối thoát nạn và nhắc lại cách phối hợp giữa giáo viên, nhân viên khi cần đưa học sinh đến nơi an toàn.

Học sinh xã Bình Nguyên được tuyên truyền kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra cháy, nổ.

Bà Ngô Thị Như Lan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Nguyên 1 nhấn mạnh: cùng với trang bị kỹ năng cho đội ngũ, nhà trường xác định việc tuyên truyền cho học sinh phải được thực hiện bằng những nội dung gần gũi, dễ nhớ, phù hợp lứa tuổi.

Theo đó, học sinh được nhắc nhở không nghịch diêm, bật lửa, ổ điện; không tự ý cắm hoặc sử dụng thiết bị điện. Khi phát hiện khói, lửa hoặc mùi khét, các em phải báo ngay cho thầy cô, người lớn và không tự mình dập lửa.

Khi nghe báo động, học sinh cần bình tĩnh làm theo hướng dẫn của giáo viên, di chuyển theo lối thoát an toàn; không chen lấn, không quay lại lấy đồ và không trốn trong phòng. Khi cần báo cháy, gọi số 114 và cung cấp rõ địa điểm xảy ra sự cố.

“Nhà trường sẽ tăng cường tuyên truyền để học sinh ghi nhớ những kỹ năng cơ bản, biết cách tự bảo vệ mình. Mỗi thầy cô nắm vững kỹ năng, mỗi học sinh ghi nhớ cách xử lý sẽ góp phần xây dựng trường học an toàn mỗi ngày”, Bà Ngô Thị Như Lan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Nguyên 1 chia sẻ.

Tăng phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn trường học

Cùng với phòng cháy, chữa cháy, nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang tăng cường phối hợp với lực lượng công an nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn đối với học sinh.

Hoạt động hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn; chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến bạo lực học đường, tệ nạn xã hội, xâm hại trẻ em và vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo “06 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”, các nhà trường chủ động phối hợp với lực lượng công an địa phương xây dựng kế hoạch triển khai.

Hoạt động tuyên truyền, ký kết được triển khai tại trường chính và các phân hiệu, hoàn thành trong tháng 9/2026 nhằm tăng cường bảo vệ học sinh tại các điểm trường.

Tại Trường THPT chuyên Hùng Vương, nhà trường phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ và Công an phường Việt Trì tuyên truyền các quy định về trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn lái xe an toàn.

Học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương trao đổi, chia sẻ hiểu biết, nhận diện các tình huống khi tham gia giao thông.

Ông Đào Mạnh Thắng - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương cho biết, nhà trường đồng thời ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trường học; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và tệ nạn xã hội liên quan đến học sinh năm học 2026 - 2027.

Trong chương trình, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp những nội dung thiết thực thông qua hoạt động giao lưu, hỏi đáp về quy định khi tham gia giao thông và kỹ năng lái xe an toàn.

Học sinh được trao đổi, chia sẻ hiểu biết, nhận diện các tình huống khi tham gia giao thông. Các em cũng theo dõi những đoạn clip về lỗi vi phạm thường gặp, nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và hậu quả có thể xảy ra, qua đó củng cố ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Từ việc giáo viên trực tiếp thực hành kỹ năng PCCC đến tuyên truyền pháp luật, an toàn giao thông và ký kết phối hợp với lực lượng chức năng, các hoạt động đều tập trung vào mục tiêu nâng cao khả năng phòng ngừa, xử lý tình huống và bảo vệ học sinh trong trường học ở Phú Thọ.

Trong đó, việc trang bị kiến thức cần đi cùng thực hành và hình thành ý thức từ những hành động cụ thể. Với học sinh, đó là chấp hành quy định giao thông, đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, không phóng nhanh, vượt ẩu; ghi nhớ kỹ năng thoát nạn và chủ động phòng tránh những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an toàn của bản thân.