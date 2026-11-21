Siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm

Triển khai thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, gồm: Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 19/4/2023 về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT đường bộ trong tình hình mới; Chỉ thị số 31/CT-TTg, ngày 21/12/2023 về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới; Chỉ thị số 35/CT-TTg, ngày 17/9/2024 về xử lý cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm; Chỉ thị số 11/CT-TTg, ngày 21/4/2025 về tăng cường triển khai Luật TTATGT đường bộ, tỉnh đã đặt ra yêu cầu phải tăng cường kỷ cương, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Nội dung chỉ đạo tập trung vào nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về TTATGT; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, như: Nồng độ cồn, tốc độ, phần đường, làn đường, quy định về mũ bảo hiểm, điều kiện của người điều khiển và phương tiện tham gia giao thông; chú trọng bảo đảm TTATGT đối với lứa tuổi học sinh và chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm nêu gương, chấp hành quy định về nồng độ cồn của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Việc phát hiện xử lý vi phạm nồng độ cồn được lực lượng Công an thực hiện quyết liệt với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” - Ảnh: B.T

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Để thực sự tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo đảm TTATGT, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan liên quan tham mưu tổ chức kiểm tra, làm việc với các địa phương, đơn vị về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, nội dung kiểm tra, theo dõi tập trung vào trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện; tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao; tình hình TTATGT, tai nạn giao thông và những vấn đề nổi lên trên từng địa bàn, lĩnh vực.

Qua đó, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc, phát hiện những hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai, tham mưu chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục và đề xuất giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT.

UBND tỉnh duy trì việc tổ chức sơ kết, tổng kết công tác bảo đảm TTATGT định kỳ hằng quý, 6 tháng và hằng năm; lồng ghép đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Thông qua đó, các sở, ban, ngành, địa phương rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tiếp theo. Trên cơ sở kết quả đánh giá, UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh những hạn chế trong công tác triển khai thực hiện; biểu dương, khen thưởng các tập thể có thành tích, đồng thời phê bình, yêu cầu khắc phục đối với các đơn vị, địa phương thực hiện chưa nghiêm túc, hiệu quả thấp. Việc chấp hành chỉ đạo và kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT được quan tâm gắn với đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu và bình xét thi đua hằng năm theo quy định.

UBND tỉnh đồng thời chỉ đạo gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT. Đặc biệt, đưa việc chấp hành pháp luật về TTATGT vào nội dung đánh giá, bình xét thi đua hằng năm theo quy định; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn. "Quá trình triển khai thực hiện các chỉ thị cũng được gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; từng bước phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân trong công tác bảo đảm TTATGT", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bảo nhấn mạnh.

Tuyên truyền sâu rộng, xử lý nghiêm minh

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, huy động sự tham gia của các sở, ngành, địa phương và toàn xã hội. Công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên, đa dạng về hình thức, nội dung, phù hợp với từng nhóm đối tượng và tình hình thực tế. Cùng đó, nội dung, hình thức tuyên truyền từng bước được đổi mới, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và Nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và trực tiếp tại cơ sở với 266 tin, bài; 55 chương trình chuyên đề; 98 phóng sự chuyên sâu và 457 tin, bài trên các trang facebook; tổ chức gần 700 hội nghị tuyên truyền trực tiếp, thu hút trên 500.000 lượt người tham dự. Trong trường học, tổ chức 350 hội nghị với gần 300.000 lượt học sinh, giáo viên, phụ huynh tham gia; treo hơn 10.000 áp phích và phát gần 150.000 tờ rơi tuyên truyền.

UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với ngành giáo dục, nhà trường và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc sử dụng phương tiện, điều kiện điều khiển xe của học sinh; tổ chức phân luồng, bảo đảm TTATGT tại cổng trường giờ cao điểm; thông báo các trường hợp vi phạm để phối hợp giáo dục, nâng cao trách nhiệm của nhà trường, gia đình và đơn vị cung cấp phương tiện. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông an toàn; tập trung triển khai kế hoạch đào tạo kỹ năng lái xe máy, xe đạp điện an toàn cho học sinh THPT, học sinh các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và “Chiến dịch đào tạo lại kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn”; tiếp tục chuẩn hóa, duy trì và nhân rộng các mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, “Toàn dân xây dựng văn hóa giao thông”, “Tuyến đường an toàn giao thông Hội Phụ nữ tự quản”; chú trọng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tập huấn, xây dựng video clip và phối hợp với những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

"Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tình hình tai nạn giao thông chuyển biến theo hướng giảm trên cả 3 tiêu chí, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho người tham gia giao thông", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bảo đánh giá.

Song song với công tác tuyên truyền, hoạt động thực thi pháp luật về TTATGT được triển khai với cường độ cao. Cụ thể, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử lý 171.914 trường hợp vi phạm, phạt tiền 273,534 tỉ đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 51.003 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 11.081 trường hợp; tạm giữ 5.216 ô tô và 58.440 mô tô. Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng chức năng đã xử lý 8.710 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền phạt 8,911 tỉ đồng. Thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng chức năng đã xử lý 11.237 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, với tổng số tiền phạt 41,881 tỉ đồng.

Kết quả xử lý vi phạm giao thông trên thể hiện sự quyết liệt trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, góp phần tăng cường tính răn đe, phòng ngừa vi phạm và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đặc biệt, việc chấp hành pháp luật về nồng độ cồn và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang tiếp tục được chú trọng; công tác bảo đảm an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh được quan tâm hơn.

Riêng đối với việc thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai các nhiệm vụ liên quan đến thi hành Luật TTATGT đường bộ; tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, nâng cao nhận thức và trách nhiệm chấp hành của cơ quan, tổ chức, cá nhân; rà soát, phân công nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng trong tổ chức thực hiện. Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm được triển khai gắn với yêu cầu thực thi các quy định của pháp luật, góp phần tăng cường kỷ cương, trật tự trong hoạt động giao thông đường bộ.