Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long phối hợp kiểm tra một cơ sở kinh doanh. (Ảnh:QLTT)

Theo đó, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cụ thể, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh, qua đó phát hiện 20 mặt hàng thời trang có nhãn hàng hóa không ghi đầy đủ nội dung theo quy định; 1 cơ sở kinh doanh có hàng hóa là nước giải khát không rõ nguồn gốc, xuất xứ và 1 cơ sở phát hiện 40 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, bàn giao Đội Quản lý thị trường số 1 tiếp tục xác minh, xử lý.

Lực lượng chức năng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, không tiếp tay tiêu thụ hàng vi phạm và kịp thời tố giác các hành vi vi phạm đến cơ quan chức năng.