Xã Thanh Trì hiện có tốc độ đô thị hóa nhanh, tập trung nhiều tổ hợp chung cư cao tầng và hệ thống cơ sở kinh doanh dịch vụ nên lưu lượng phương tiện cá nhân luôn ở mức cao. Tại các trục đường chính, đường gom và các tuyến đường kết nối khu dân cư trên địa bàn, tình trạng ô tô dừng, đỗ chiếm dụng lòng đường, vỉa hè diễn ra khá phổ biến. Vi phạm này làm thu hẹp diện tích mặt đường, che khuất tầm nhìn tại các nút giao thông, điểm sang đường dành cho người đi bộ và tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc cục bộ vào các khung giờ cao điểm.

Qua công tác nắm tình hình thực tế và rà soát các điểm phức tạp về trật tự giao thông tĩnh trên địa bàn, Đội CSGT đường bộ số 14 và Công an xã Thanh Trì đã chủ động xây dựng phương án phối hợp tuần tra kiểm soát, đồng loạt xử lý vi phạm tại các tuyến.

Ghi nhận trong chiều 28/10 tại khu vực đường nội bộ bao quanh cụm chung cư Tecco Garden (xã Thanh Trì, Thành phố Hà Nội) - một trong những khu vực được tổ công tác tập trung kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng loạt ô tô đỗ dưới lòng đường bất chấp biển báo cấm dừng, cấm đỗ và đỗ đè lên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với 5 trường hợp tài xế có mặt. Đối với trường hợp tài xế đỗ xe sai quy định không có mặt, lực lượng Công an xã Thanh Trì trực tiếp tra cứu dữ liệu quản lý dân cư và đăng ký xe để liên hệ chủ phương tiện ra làm việc; những trường hợp vắng mặt đều được ghi nhận hình ảnh để hoàn thiện hồ sơ gửi thông báo phạt "nguội" theo quy định.

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm dừng, đỗ phương tiện trái phép

Ký vào biên bản xử phạt vì đỗ xe ngay dưới biển cấm dưới sảnh tòa nhà, anh N.V.T (tài xế vi phạm): "Tôi có việc ghé vào quán giải quyết công việc một lát rồi đi ngay, thấy phía trước có sẵn mấy xe đang đỗ nên cũng tấp vào theo cho tiện, không để ý kỹ biển báo đầu đường. Hôm nay bị các đồng chí công an lập biên bản mới thấy mình chủ quan, đỗ xe kiểu này đúng là làm hẹp hết phần đường đi lại của mọi người".

Bên cạnh việc áp dụng chế tài xử phạt người điều khiển phương tiện, tổ công tác cũng trực tiếp làm việc với các hộ kinh doanh dịch vụ tại tầng trệt các tòa nhà. Lực lượng chức năng vận động các cơ sở kinh doanh ký cam kết không chiếm dụng lòng đường, vỉa hè, tuyệt đối không tự ý hướng dẫn khách đỗ xe tràn xuống lòng đường, đưa phương tiện vào đúng các điểm trông giữ được cấp phép.

Theo đại diện tổ công tác, việc kiểm tra, xử lý tại khu vực chung cư Tecco Garden là một phần trong kế hoạch tổng thể nhằm lập lại trật tự giao thông đô thị trên toàn địa bàn xã Thanh Trì. Do nhu cầu đỗ xe của người dân ở mức cao trong khi hạ tầng tĩnh có hạn, nếu chỉ dừng lại ở một vài điểm kiểm tra cố định thì các phương tiện vi phạm sẽ nhanh chóng di chuyển sang các tuyến đường lân cận để né tránh.

Trước thực tế đó, Đội CSGT đường bộ số 14 và Công an xã Thanh Trì sẽ duy trì lực lượng tuần tra lưu động nhiều khung giờ, đồng loạt kiểm soát các tuyến đường nội khu, trục đường kết nối khu dân cư và khu vực tập trung đông hàng quán. Song song với công tác tuần tra xử lý trực tiếp và ghi hình phạt "nguội", Công an xã Thanh Trì đang tiếp tục rà soát tổ chức giao thông trên toàn địa bàn, phối hợp với ban quản lý các khu chung cư tính toán phương án sắp xếp điểm đỗ xe phù hợp với thực tiễn, từng bước bảo đảm đường thông, hè thoáng phục vụ nhu cầu đi lại an toàn của người dân.