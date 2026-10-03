Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm

UBND thành phố giao Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, hậu kiểm cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào những nơi có nguy cơ cao.

Các đơn vị rà soát, quản lý chặt chẽ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm trên địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm. Quá trình thực hiện cần tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa các ngành, đơn vị, nhất là với những cơ sở chịu sự quản lý liên ngành, nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra, hậu kiểm.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng kịp thời kiểm tra, xử lý những cơ sở đã hết hạn Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng vẫn hoạt động. Trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm, phải chuyển ngay thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Trong lĩnh vực du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp kiểm tra, hướng dẫn, giám sát việc chấp hành quy định an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch có hoạt động ăn uống. Trọng tâm gồm nhà hàng, cơ sở lưu trú phục vụ ăn uống, khu, điểm du lịch và các điểm dịch vụ phục vụ du khách; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đối với các cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, giám sát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Trong đó, chú trọng kiểm soát bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học, hoạt động cung cấp suất ăn, căng tin trường học; việc lựa chọn, bảo quản và sử dụng thực phẩm, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm. Những trường hợp vi phạm phải được kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn; rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý, nhất là các cơ sở có nguy cơ cao.

Đồng thời, tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh thức ăn đường phố, hàng rong, quà vặt, đặc biệt tại khu vực trước cổng trường học và nơi tập trung đông học sinh; chủ động kiểm tra, hậu kiểm để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm.

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định về an toàn thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng; đồng thời phát huy vai trò giám sát của cộng đồng.

Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương theo dõi, đôn đốc triển khai; tổng hợp khó khăn, vướng mắc và vấn đề phát sinh để báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.