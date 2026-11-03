Tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển cát trái phép khu vực giáp ranh tỉnh Hưng Yên

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung quản lý, kiểm tra hoạt động vận chuyển và khai thác cát khu vực giáp ranh. Ảnh: Ngọc Linh

Để chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản, nhất là tại khu vực giáp ranh tỉnh Hưng Yên, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn công trình đê điều, thủy lợi trên địa bàn tỉnh; theo đề nghị của Công an tỉnh tại Báo cáo số 879/BC-CAT-CSGT ngày 27 tháng 10 năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an cấp xã tăng cường nắm tình hình, tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thủy và địa bàn trọng điểm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển khoáng sản trái phép theo quy định của pháp luật; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Hưng Yên trao đổi thông tin, phối hợp quản lý hoạt động khai thác cát tại khu vực giáp ranh; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, không để phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự.

Ủy ban nhân dân xã Giao Minh tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản, đê điều, công trình thủy lợi và trách nhiệm phát hiện, phản ánh hành vi vi phạm; chủ động nắm tình hình tại khu vực kè cống Mốc Giang, cống Cồn Năm và các khu vực có nguy cơ phát sinh vi phạm; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và chính quyền địa phương giáp ranh trong trao đổi thông tin, kiểm tra, xử lý vụ việc có liên quan; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng đối với vụ việc phức tạp, vượt thẩm quyền.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung về công tác quản lý, kiểm tra, xử lý các sai phạm về hoạt động khai thác, vận chuyển cát trái phép; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định.