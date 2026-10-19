Tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Các sở, ban, ngành và UBND cấp xã tập trung kiểm tra, xử lý các vụ việc về sở hữu trí tuệ có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm xử lý tận gốc, truy đến nguồn sản xuất, đầu mối cung ứng, không chỉ dừng ở khâu kinh doanh, phân phối nhỏ lẻ; triển khai nghiêm túc Kế hoạch số 390/KH-UBND ngày 29/7/2026 của UBND thành phố về tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; chủ động tổ chức thực hiện, tăng cường phối hợp liên ngành, kịp thời báo cáo, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

UBND thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện; kịp thời tham mưu UBND thành phố chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh.