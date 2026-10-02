Tăng cường kiểm tra nguy cơ cháy nổ tại các khu nhà trọ

Ghi nhận tại phố Phú Kiều, phường Xuân Phương, một số khu trọ còn thiếu điều kiện xử lý sự cố ngay từ ban đầu. Một số khu trọ chỉ bố trí bình chữa cháy nhưng thiếu hệ thống cảnh báo; cầu thang, lối đi chưa thông thoáng.

Cảnh sát PCCC siết chặt kiểm tra việc bố trí nơi để xe tại các nhà trọ. Ảnh: PV

Tại Mễ Trì, Tân Mỹ, Phú Đô (phường Từ Liêm), Phan Văn Trường, Nguyễn Khánh Toàn (phường Nghĩa Đô), nhiều nhà trọ dạng nhà ống, xây dựng từ nhiều năm, còn tồn tại bất cập về lối thoát nạn, thang thoát hiểm. Một số tòa nhà 4-6 tầng sử dụng khung sắt, inox bao quanh ban công, cửa sổ, có vị trí gần như bịt kín, gây khó khăn khi thoát nạn.

Nhiều khu trọ nằm san sát, lối vào chỉ rộng khoảng 1-2m, xe máy dựng kín hai bên. Điều này vừa cản trở người dân thoát nạn, vừa gây khó khăn cho lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường khi có tình huống xảy ra.

Trước tình trạng đó, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra các cơ sở nhà trọ, tập trung vào hệ thống điện, lối thoát nạn, phương tiện chữa cháy ban đầu, hệ thống báo cháy, đèn chiếu sáng sự cố và biển chỉ dẫn thoát nạn.

Qua kiểm tra, một số cơ sở còn thiếu thiết bị PCCC, trong đó có bình chữa cháy dạng bọt. Cơ quan chức năng tiếp tục vận động, nhắc nhở chủ nhà trọ. Trường hợp không chấp hành hoặc cố tình không khắc phục, khi kiểm tra lại sẽ lập biên bản xử lý và thông báo về tổ dân phố để phối hợp giám sát.

Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Diễn - Quách Anh Tuấn cho biết, UBND phường đã kiểm tra các cơ sở gồm văn phòng cho thuê, nhà trọ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; đồng thời ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đơn vị, cá nhân vị phạm.

Thời gian tới, UBND phường sẽ tiếp tục yêu cầu các cơ sở duy trì điều kiện PCCC trong suốt quá trình hoạt động, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành hoặc tái phạm.

Thực tế cho thấy, kiểm tra chỉ là bước đầu. Điều quan trọng là các vi phạm phải được khắc phục thực chất. Với những cơ sở cố tình không khắc phục hoặc vẫn hoạt động khi chưa bảo đảm an toàn PCCC, cần xử lý nghiêm, thậm chí đình chỉ hoạt động khi có đủ căn cứ.

Việc kiểm tra cần gắn với hậu kiểm, xác định rõ thời hạn khắc phục và trách nhiệm của chủ cơ sở. Chỉ khi vi phạm được xử lý triệt để, nguy cơ cháy, nổ tại các khu nhà trọ mới được kiểm soát hiệu quả.