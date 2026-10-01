Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn săn bắt chim di cư

Trong quá trình thực hiện, lực lượng kiểm lâm kết hợp tuần tra thực địa với sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) để giám sát các khu vực đồi, bãi, cánh đồng có địa hình phức tạp, khó tiếp cận. Qua đó, kịp thời phát hiện, xác định vị trí các điểm giăng lưới, đặt bẫy để tổ chức kiểm tra, xử lý.

Cán bộ kiểm lâm kiểm tra khu vực các cánh đồng, nơi chim di cư thường tìm về trú ngụ, kiếm ăn.

Qua rà soát, kiểm tra thực tế, đơn vị đã phát hiện, tháo dỡ và thu giữ 1 bộ lưới đánh úp, 3 tay lưới mờ, 1 bộ loa kèm bình ắc quy dùng để phát tiếng dẫn dụ chim.

Lực lượng chức năng đã tái thả về môi trường tự nhiên 3 cá thể chim ngói được sử dụng làm mồi bẫy.

Việc kiểm tra, tháo dỡ và thu giữ các dụng cụ săn bắt góp phần ngăn chặn nguy cơ săn bắt chim hoang dã trong mùa di cư, bảo vệ các loài động vật hoang dã và đa dạng sinh học trên địa bàn.

Cùng với tuần tra, kiểm soát, Hạt Kiểm lâm khu vực Văn Bàn tăng cường tuyên truyền trực tiếp đến người dân, vận động ký cam kết không săn bắt, bẫy, bắn, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ động vật hoang dã, chim di cư trái phép. Người dân được tuyên truyền về vai trò của các loài chim trong cân bằng hệ sinh thái, bảo vệ mùa màng và duy trì đa dạng sinh học.

Lực lượng kiểm lâm tháo dỡ lưới và thu giữ dụng cụ bẫy chim di cư.

Hạt Kiểm lâm khu vực Văn Bàn đề nghị người dân tự giác tháo dỡ lưới, bẫy chim; đồng thời thông báo cho cơ quan kiểm lâm hoặc chính quyền địa phương khi phát hiện các hành vi săn bắt, bẫy, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ động vật hoang dã trái phép, góp phần bảo vệ môi trường tự nhiên trên địa bàn.

Từ tháng 9 đến khoảng tháng 4 năm sau, nhiều loài chim hoang dã, chim di cư tìm về các cánh đồng trên địa bàn tỉnh để trú ngụ, kiếm ăn. Đây cũng là thời điểm các hoạt động giăng lưới, đặt bẫy, săn bắt chim có nguy cơ gia tăng, đòi hỏi lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn vi phạm, đặc biệt là ý thức của người dân cần được nâng cao, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học.