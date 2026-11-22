Chi cục Kiểm lâm yêu cầu chủ động phối hợp với chủ rừng, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tăng cường tuần tra, kiểm tra rừng và đất lâm nghiệp - Ảnh minh họa

Trước nguy cơ phát sinh các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là khoáng sản kim loại trên địa bàn tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản đề nghị các đơn vị trực thuộc và đơn vị chủ rừng tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trong rừng và trên đất lâm nghiệp.

Động thái này được triển khai thực hiện Công văn số 20284/UBND-XDCT ngày 17/11/2026 của UBND tỉnh về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến khoáng sản kim loại trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chi cục Kiểm lâm yêu cầu các đơn vị lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật về tài nguyên khoáng sản vào hoạt động phổ biến pháp luật về lâm nghiệp và đất đai, nhất là đất lâm nghiệp. Trong đó, chú trọng vận động người dân không tham gia, không tiếp tay cho các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; đồng thời tích cực phát hiện, tố giác hành vi vi phạm đến cơ quan chức năng.

Đối với các đơn vị trực thuộc, Chi cục Kiểm lâm yêu cầu chủ động phối hợp với chủ rừng, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tăng cường tuần tra, kiểm tra rừng và đất lâm nghiệp. Công tác kiểm tra cần tập trung vào những khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Cùng với đó, các đơn vị cần tham mưu Đoàn kiểm tra thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp cấp xã xây dựng kế hoạch tuần tra, truy quét tại những địa bàn trọng điểm. Hoạt động này được lồng ghép với công tác tuần tra, bảo vệ rừng thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm.

Đặc biệt, các hành vi lợi dụng hoạt động khai thác khoáng sản để phá rừng, lấn chiếm hoặc hủy hoại đất lâm nghiệp phải được phát hiện, xử lý nghiêm theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền cần kịp thời kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Đối với các đơn vị chủ rừng, yêu cầu đặt ra là phải rà soát, khoanh vùng và xác định cụ thể những khu vực có nguy cơ xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên diện tích được giao quản lý. Trên cơ sở đó, phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, Công an, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức tuần tra, kiểm tra, chủ động ngăn chặn vi phạm ngay từ cơ sở, không để hình thành các điểm nóng về khai thác khoáng sản trái phép.

Một trong những nhiệm vụ được nhấn mạnh là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp. Các đơn vị chủ rừng được yêu cầu khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống theo dõi diễn biến rừng, ảnh viễn thám, hệ thống thông tin địa lý (GIS), phần mềm GIS trên điện thoại di động và thiết bị bay không người lái để theo dõi, giám sát chặt chẽ những biến động về tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

Việc tăng cường phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm, chủ rừng, Công an và chính quyền địa phương, kết hợp ứng dụng công nghệ trong giám sát được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả phát hiện sớm các hành vi vi phạm, hạn chế tình trạng khai thác khoáng sản trái phép xâm hại tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng đề nghị các đơn vị trực thuộc và chủ rừng nghiêm túc triển khai thực hiện, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh./.