Thực hiện Chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phòng, chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản năm 2026, sáng 17/11, Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội phối hợp Chi cục Chăn nuôi, Thuỷ sản và Thú y Hà Nội, Phòng Cảnh sát kinh tế, UBND phường Bồ Đề đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản, việc sử dụng ngư cụ, các phương tiện, công cụ khai thác thủy sản tại khu vực tuyến sông Hồng thuộc địa bàn phường Bồ Đề.

Toàn cảnh buổi làm việc

Trên địa bàn phường tại một số khu vực giáp ranh mặt nước sông Hồng, sông Đuống và các vũng nước trũng theo mùa ở bãi sông vẫn tiềm ẩn nguy cơ một số đối tượng vãng lai hoặc người dân thiếu ý thức lén lút sử dụng bộ kích điện tự chế bằng bình ắc quy để đánh bắt cá vào ban đêm hoặc sáng sớm.

Theo lực lượng chức năng, dòng điện phát ra từ các thiết bị kích điện không chỉ làm cá lớn bị tê liệt mà còn có thể tiêu diệt cá non, tôm nhỏ và ảnh hưởng đến quá trình sinh sản của các loài thủy sinh. Nếu tình trạng này kéo dài, nguồn lợi thủy sản suy giảm sẽ tác động trực tiếp đến thu nhập của người dân sống bằng nghề sông nước.

Đoàn đã kiểm tra dọc tuyến sông Hồng, khu vực Đền Rừng, ngã ba sông Hồng, sông Đuống, và các khu vực bãi sông, tập trung kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản,

Đoàn đã kiểm tra dọc tuyến sông Hồng, khu vực Đền Rừng, ngã ba sông Hồng, sông Đuống, và các khu vực bãi sông, tập trung kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản, việc sử dụng ngư cụ và phương tiện đánh bắt. Tại buổi kiểm tra đoàn không phát hiện trường hợp nào vi phạm.

Cảnh sát đường thủy tuần tra trên sông Hồng

UBND phường đã giao Công an phường, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phối hợp với Tổ trưởng các Tổ dân phố rà soát, lập danh sách quản lý 9 hộ nuôi trồng thủy sản và các hộ có thuyền nhỏ ven sông; đồng thời tổ chức các đợt tuần tra đột xuất và định kỳ dọc tuyến bờ bãi sông Hồng, khu vực Đền Rừng, bến chùa Bồ Đề và các ao hồ, đầm nước tự nhiên.

Tính đến thời điểm kiểm tra (từ ngày 09/02/2026 đến 30/10/2026), trên địa bàn phường chưa phát hiện các vụ việc sử dụng chất nổ, chất độc quy mô lớn hay vi phạm nghiêm trọng phải lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính; lực lượng chức năng đã kịp thời nhắc nhở, yêu cầu di dời và ngăn chặn từ sớm các biểu hiện tụ tập đánh bắt tự phát, manh nha sử dụng kích điện nhỏ lẻ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn cũng chỉ ra một số tồn tại trong công tác xây dựng kế hoạch, cập nhật văn bản pháp luật và tổ chức thực hiện tại cơ sở, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, kiên quyết ngăn chặn và xử lý các hành vi khai thác thủy sản trái phép.