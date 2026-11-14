Tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng
UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 573/KH-UBND về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đo lường và chất lượng vàng trên địa bàn TP năm 2026.
Theo đó, tập trung kiểm tra vàng trang sức, mỹ nghệ, vàng miếng và vàng nguyên liệu trong hoạt động sản xuất, lưu thông trên thị trường; việc thực hiện các yêu cầu pháp luật về chất lượng, tiêu chuẩn công bố áp dụng, ghi nhãn và hồ sơ liên quan. Dự kiến có 14 cơ sở kinh doanh vàng sẽ được kiểm tra.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tang-cuong-kiem-tra-hoat-dong-kinh-doanh-vang-post361006.html