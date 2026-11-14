Tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng

Nhặt được chiếc ví có 3,7 triệu đồng cùng nhiều tài sản khác tại khu vực nhà rông ở xã Đăk Tô (tỉnh Quảng Ngãi), 4 em học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh liền đem đến Công an xã Đăk Tô giao nộp để xác minh, trả lại cho người đánh rơi.