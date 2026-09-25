Tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng cho sản phẩm OCOP

Giai đoạn 2021 – 2026, tỉnh Lai Châu đã tổ chức đánh giá phân hạng 288 lượt sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Trong đó: đánh giá mới 238 sản phẩm, đánh giá lại 50 sản phẩm, hết hạn 104 sản phẩm (đã bao gồm cả sản phẩm hết hạn của năm 2020). Tính đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh có 191 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên còn thời hạn của 98 chủ thể. Trong đó, 178 sản phẩm 3 sao, 13 sản phẩm 4 sao liên quan tới các sảm phẩm như: thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, dược liệu, cây cảnh, du lịch cộng đồng...

Quang cảnh buổi giám sát.

Tỉnh đã thực hiện hỗ trợ phát triển được 276 sản phẩm OCOP với tổng số tiền hỗ trợ trên 12 tỷ đồng (từ nguồn ngân sách tỉnh thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND). Đồng thời, tập trung nguồn lực cho các hoạt động hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, bao bì, nhãn mác sản phẩm đến hỗ trợ máy móc, thiết bị, nhà xưởng, điểm giới thiệu và bán sản phẩm, xây dựng thương hiệu và sở hữu trí tuệ.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát trình bày dự thảo báo cáo sơ bộ kết quả giám sát.

Từ năm 2021 đến nay, tỉnh tổ chức 6 cuộc kiểm tra, giám sát tại các cơ sở OCOP và cơ quan quản lý địa phương, với trên 200 lượt chủ thể và 500 lượt sản phẩm. Thông qua công tác kiểm tra, hầu hết các chủ thể OCOP tiếp thu và cam kết hoàn thiện chỉnh sửa các tồn tại, việc duy trì quy mô và nguồn nguyên liệu được ổn định, bao bì nhãn mác bảo đảm theo quy định, hầu hết đều sử dụng đúng logo OCOP của tỉnh.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu ý kiến tại buổi giám sát.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc duy trì sản phẩm OCOP sau công nhận còn hạn chế; quy mô sản xuất, liên kết vùng nguyên liệu và chuỗi giá trị còn hạn chế; nhiều chủ thể OCOP có quy mô nhỏ, sản xuất phân tán; liên kết xây dựng vùng nguyên liệu và chuỗi giá trị chưa chặt chẽ; chính sách hỗ trợ đối với sản phẩm tham gia đánh giá, công nhận lại chưa được duy trì…

Đồng chí Hà Trọng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Qua buổi giám sát, UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến của Đoàn giám sát. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị tập trung xây dựng, phát triển các sản phẩm OCOP chủ lực, đặc sản, đặc hữu có tính ổn định, lâu dài, có khả năng đại diện cho tỉnh, cho vùng; chú trọng nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ tại các tỉnh, thành phố trong nước và tiến tới xuất khẩu.

Đồng chí Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sát.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan trong triển khai Chương trình OCOP. Đồng chí đề nghị thời gian tới, UBND tỉnh và các sở, ngành tiếp tục xây dựng kế hoạch, tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP sau khi được công nhận, nhất là các sản phẩm đã hết thời hạn chứng nhận; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, giải quyết dứt điểm những nội dung hỗ trợ còn chậm triển khai. Cùng với đó, cần quan tâm xây dựng, bảo đảm vùng nguyên liệu sạch, ổn định đối với các sản phẩm OCOP có lợi thế; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh nhằm tạo chuỗi giá trị bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm OCOP.