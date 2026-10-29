Tăng cường kiểm tra, giám sát đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn trường học

Bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý cho trẻ tại một trường mầm non. Ảnh: THÙY GIANG

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký Công văn số 8075/BYT-ATTP về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong cơ sở giáo dục.

Trong đó, Bộ Y tế đề nghị các địa phương hướng dẫn trường học xây dựng thực đơn bảo đảm cân đối dinh dưỡng, phù hợp với từng nhóm tuổi, cấp học, số bữa ăn tại trường và nhu cầu dinh dưỡng của học sinh. Khi thay đổi thực đơn, đơn vị cung cấp phải rà soát trước khi áp dụng và công khai theo hình thức phù hợp.

Trách nhiệm của cơ sở giáo dục và đơn vị cung cấp dịch vụ cần được phân định cụ thể theo từng công đoạn, từ cung cấp, tiếp nhận đến tổ chức bữa ăn, nhất là với suất ăn chế biến bên ngoài trường học. Các trường cũng cần hạn chế tối đa việc kinh doanh thực phẩm nhiều đường, muối và chất béo tại căng tin.

Các cơ sở giáo dục, đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống phải kiểm soát an toàn thực phẩm từ khâu lựa chọn nguyên liệu, bảo quản, sơ chế, chế biến đến vận chuyển, giao nhận và phục vụ; bảo đảm truy xuất nguồn gốc, thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định.

Suất ăn học đường tại một trường học. Ảnh: THÙY GIANG

Bộ Y tế cũng đề nghị địa phương tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất, tập trung vào nguồn gốc thực phẩm, hồ sơ truy xuất, điều kiện vệ sinh, cơ sở vật chất và người trực tiếp chế biến; ưu tiên giám sát các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn cho nhiều trường học, cơ sở có số lượng suất ăn lớn hoặc nguy cơ mất an toàn thực phẩm cao.

Cơ sở giáo dục phải thường xuyên giám sát việc tổ chức bữa ăn. Khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm hoặc ngộ độc, nhà trường cần thông báo ngay cho cơ quan y tế, phối hợp cấp cứu người bị ảnh hưởng, bảo quản thực phẩm, mẫu lưu và hồ sơ liên quan để phục vụ điều tra, truy xuất nguồn gốc và xử lý theo quy định.

Các địa phương cần xây dựng, tổ chức diễn tập phương án phòng ngừa, ứng phó và xử lý sự cố an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm tại cơ sở giáo dục và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế.