Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả bằng sản phẩm cụ thể

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Quang Hùng, Cao Văn Cường; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng cùng các đại biểu dự hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo, đến ngày 19/10, toàn tỉnh đã giải ngân 11.946,5 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 57,83% kế hoạch. Trong đó, khối xã, phường đạt tỷ lệ giải ngân 62,7%, cao hơn khối sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu giải ngân tối thiểu 80% kế hoạch, đòi hỏi các chủ đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán và xử lý nghiêm tình trạng chậm tiến độ không có lý do khách quan.

Công tác GPMB đạt 85,07% kế hoạch, còn 332,86 ha chưa hoàn thành. Có 58 xã, phường đã hoàn thành chỉ tiêu, song vẫn còn 14 địa phương đạt dưới 60% và 3 địa phương chưa có khối lượng thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu tại hội nghị.

Đối với các dự án tồn đọng, toàn tỉnh đã tháo gỡ vướng mắc cho 287/303 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 144.571 tỷ đồng. Trong đó, có 129 dự án đang tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo để trở lại thi công, góp phần thúc đẩy đầu tư và tăng trưởng kinh tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã xử lý 984/1.330 cơ sở nhà, đất dôi dư, đạt 73,83%; thu tiền sử dụng đất đạt 12.200 tỷ đồng, bằng 91% dự toán được giao...

Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu tập trung phân tích kết quả thực hiện nhiệm vụ, đánh giá khả năng hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch.

Các đại biểu cũng làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, tiến độ bàn giao mặt bằng các dự án; đề xuất giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ những điểm nghẽn ảnh hưởng đến việc thực hiện kịch bản tăng trưởng và đánh giá khả năng thu ngân sách nhà nước theo kế hoạch đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng ghi nhận, biểu dương các sở, ngành, địa phương có chuyển biến tích cực trong giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, xử lý tài sản công và đưa các dự án vào hoạt động. Tuy nhiên, kết quả thực hiện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; một số nhiệm vụ chậm tiến độ, cho thấy hạn chế chủ yếu nằm ở khâu tổ chức thực hiện, công tác chỉ đạo, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, trưởng các ban, ngành, chủ tịch UBND các xã, phường tập trung cao độ, thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ đạo của tỉnh; rà soát từng nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm, giải pháp và kết quả đầu ra, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Trong đó, ưu tiên tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm, dự án đang phải dừng hoặc thi công cầm chừng; đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư, bảo đảm các cơ sở đã chuyển đổi công năng được khai thác thực chất, hiệu quả. Các địa phương phải chủ động phối hợp với chủ đầu tư, giải quyết dứt điểm những khó khăn thuộc thẩm quyền; người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả thực hiện tại địa bàn.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương rà soát tiến độ từng dự án, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh thi công. Việc bố trí, sử dụng nguồn vốn tăng thu phải bảo đảm đúng quy định, tập trung cho các dự án đủ thủ tục, có mặt bằng và khả năng giải ngân thực tế.

Cùng với đó, các sở, ngành liên quan chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ổn định sản xuất, bảo đảm nguồn điện, hỗ trợ tìm kiếm đơn hàng, kết nối cung cầu lao động; đôn đốc các dự án công nghiệp, nhà ở xã hội hoàn thành và đi vào hoạt động theo kế hoạch. Tăng cường quản lý thu ngân sách, đẩy nhanh đấu giá đất, thu hồi nợ tiền sử dụng đất; đồng thời thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với các doanh nghiệp, siêu thị tạo điều kiện bày bán các sản phẩm của Thanh Hóa. Bên cạnh đó, làm việc với các xã, phường, dự án đang vướng mặt bằng lớn thuộc địa bàn phụ trách, giải quyết ngay tại chỗ những khó khăn, vướng mắc, vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt”; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả bằng sản phẩm cụ thể. Các đơn vị phải chủ động phối hợp, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.