Tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em

Đoàn giám sát của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh làm việc với UBND phường Yên Sơn về việc thực hiện pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em trên địa bàn.

Đồng chí Lê Thị Lựu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh cho biết: Hiện toàn tỉnh có trên 1.750 chi hội phụ nữ, với hơn 740 nghìn hội viên. Công tác phòng, chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em được Hội LHPN tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Thời gian qua, thông qua các hoạt động tuyên truyền, giám sát, xây dựng mô hình an toàn và phối hợp giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên và cộng đồng từng bước được nâng lên.

Với phương châm phòng ngừa là chính, các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân và cộng đồng; chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ cơ sở; kịp thời phát hiện, hỗ trợ, can thiệp đối với những trường hợp có nguy cơ hoặc bị bạo lực, xâm hại. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa gia đình, cộng đồng và các cơ quan chức năng, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho phụ nữ và trẻ em.

Trong bối cảnh những vấn đề xã hội tác động đến phụ nữ, trẻ em ngày càng đa dạng, công tác bảo vệ quyền lợi không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, vận động mà gắn với kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật. Từ đầu năm 2026, Hội LHPN tỉnh đã ban hành kế hoạch giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em tại 10 xã, phường. Hội LHPN cấp cơ sở phối hợp tổ chức 65 cuộc giám sát liên quan đến thực hiện quy trình bầu cử, giới thiệu ứng cử viên là nữ; bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ đối tượng yếu thế; tiêm chủng cho trẻ em; vệ sinh môi trường… Qua giám sát, những tồn tại, hạn chế được tổng hợp, kiến nghị với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để kịp thời xem xét, khắc phục, góp phần bảo đảm chính sách được thực hiện công khai, đúng đối tượng, bình đẳng.

Nhờ đó, hoạt động giám sát ngày càng hướng vào những vấn đề thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống của phụ nữ và trẻ em. Từ đầu năm đến nay, Hội LHPN tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Luật Bình đẳng giới tại 7 xã, phường; Hội LHPN cấp xã tổ chức 27 cuộc giám sát tập trung vào việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm bữa ăn, bếp ăn tập thể, công tác tiêm chủng trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình và việc lấy ý kiến nhân dân về sắp xếp thôn, tổ dân phố; phối hợp thực hiện 35 cuộc giám sát về công tác khám, chữa bệnh cho hội viên phụ nữ, chi trả trợ cấp xã hội cho phụ nữ nghèo, cận nghèo, đơn thân, khuyết tật...

Cùng với giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, các cấp Hội chú trọng sâu sát cơ sở, chủ động nắm bắt và tham gia giải quyết những vụ việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã phối hợp với các cơ quan chức năng thăm hỏi, động viên, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khi xảy ra các vụ việc bạo lực gia đình, xâm hại. Hội LHPN tỉnh tiếp 6 lượt công dân, chuyển và phối hợp giải quyết 7 đơn thư của phụ nữ. Hội cơ sở tích cực tham gia các tổ hòa giải cộng đồng, góp phần giải quyết mâu thuẫn ngay từ địa bàn dân cư; phối hợp hòa giải thành công 12 vụ việc.

Bên cạnh việc kịp thời phát hiện, can thiệp và bảo vệ quyền lợi phụ nữ, trẻ em khi xảy ra vụ việc, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh đặc biệt coi trọng công tác phòng ngừa, trang bị kiến thức, kỹ năng và xây dựng môi trường sống an toàn. Từ đầu năm đến nay, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo ra mắt mô hình “Chi hội an toàn - Phòng, chống đuối nước trẻ em” tại 11 cơ sở Hội; tổ chức tuyên truyền pháp luật về gia đình, trẻ em, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi dạy con cho 45.700 lượt hội viên, phụ nữ và cha mẹ có con dưới 16 tuổi; duy trì, nhân rộng các mô hình “An toàn cho phụ nữ và trẻ em trên không gian mạng”, phòng, chống bạo lực gia đình, thu hút trên 35 nghìn lượt phụ nữ tham gia.

Trong Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm 2026, các cấp Hội đã tổ chức 65 buổi truyền thông, sinh hoạt chuyên đề với khoảng 7.500 hội viên tham dự; vận động trao 1.050 suất quà trị giá gần 500 triệu đồng cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật; đồng thời, phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, góp phần tạo môi trường sinh hoạt an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong dịp hè.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” tiếp tục phát huy hiệu quả, thể hiện sự đồng hành của tổ chức Hội đối với trẻ em yếu thế. Trong 8 tháng đầu năm 2026, các cấp Hội đã nhận đỡ đầu mới 75 trẻ mồ côi, nâng tổng số trẻ đang được đỡ đầu toàn tỉnh lên 1.232 cháu; huy động nguồn lực chăm lo cho gia đình chính sách, phụ nữ, trẻ em mồ côi, người khuyết tật và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 7,8 tỷ đồng; phối hợp đề xuất, tham gia xét duyệt 17 trường hợp phụ nữ, trẻ em khuyết tật được hưởng chế độ hỗ trợ. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát trong hệ thống Hội được tăng cường, góp phần nâng cao kỷ luật, chất lượng hoạt động và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 22 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, định kỳ và kiểm tra vốn Ngân hàng Chính sách xã hội ủy thác tại 16 xã, phường; Hội LHPN cấp xã tổ chức 392 cuộc kiểm tra, giám sát tại 450 chi hội, qua đó kịp thời phát hiện khó khăn, hạn chế để hướng dẫn cơ sở khắc phục.

Thông qua việc tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa và kịp thời hỗ trợ các trường hợp yếu thế, vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em của các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh ngày càng được thể hiện rõ nét. Đây cũng là cơ sở để các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng an toàn và xã hội phát triển bền vững.