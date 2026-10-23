Tăng cường kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng

Sở Xây dựng Khánh Hòa vừa có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư các dự án xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm quy định về kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng, bảo đảm các công trình đủ điều kiện trước khi đưa vào khai thác, sử dụng.

Thi công đường ven biển Vạn Ninh - Ninh Hòa.

Theo Sở Xây dựng, việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng đã được triển khai liên tục từ năm 2013 đến nay. Qua quá trình thực hiện, các chủ đầu tư đã có sự chủ động, nghiêm túc trong việc chấp hành các quy định và đạt được những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, qua nắm bắt tình hình trong quá trình phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra định kỳ về phòng cháy, chữa cháy, Sở Xây dựng nhận thấy một số chủ đầu tư chưa thực hiện tốt thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn về xây dựng trước khi đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Để tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng, Sở Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư chủ động kiểm tra, rà soát, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý chất lượng và thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu theo Luật Xây dựng và các quy định liên quan. Đồng thời, bảo đảm hồ sơ quản lý chất lượng công trình được lập đúng quy định; chỉ đưa công trình, hạng mục công trình vào khai thác, sử dụng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện đối với công trình, hạng mục công trình thuộc dự án do mình làm chủ đầu tư.

Sở Xây dựng cũng đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tăng cường yêu cầu, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện nghiêm thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh, phối hợp với Sở Xây dựng để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.