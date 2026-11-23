Học sinh Trường THPT An Lạc (phường An Lạc) trong giờ học. Ảnh minh họa.

Đối với UBND phường, xã, đặc khu, Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị công khai đường dây nóng gồm số điện thoại, hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm học thêm không đúng quy định tại trụ sở, cổng thông tin điện tử của địa phương.

Song song đó, UBND phường, xã, đặc khu phân công đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin, bảo đảm đường dây nóng hoạt động thông suốt; đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý công khai số điện thoại, hộp thư điện tử để tiếp nhận phản ánh lên cổng thông tin điện tử của đơn vị.

Đặc biệt, UBND phường, xã, đặc khu tăng cường kiểm tra việc thực hiện các khoản thu, chi trong năm học của các cơ sở giáo dục và việc tổ chức dạy thêm, học thêm trên địa bàn quản lý; tiếp nhận, xác minh và xử lý dứt điểm các phản ánh, xử lý nghiêm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm (nếu có).

Địa phương có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo thông tin đường dây nóng của địa phương và các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý; kết quả tiếp nhận phản ánh, kiểm tra và xử lý vi phạm tính đến thời điểm báo cáo; kiến nghị, đề xuất (nếu có).

Đối với các trường THPT, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu công khai số điện thoại, hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh lên cổng thông tin điện tử của nhà trường;

Trường học phân công đầu mối tiếp nhận và phản hồi kịp thời các phản ánh; thực hiện nghiêm các quy định về thu, chi và dạy thêm, học thêm. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM nếu để xảy ra tình trạng lạm thu, dạy thêm không đúng quy định tại đơn vị.

Các trường báo cáo thông tin đường dây nóng của nhà trường và kết quả tiếp nhận phản ánh về Sở GD-ĐT TPHCM trước ngày 27-11-2026.