Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh sai sót nghiệp vụ tại một số bảo hiểm xã hội cấp tỉnh

Dây chuyền sản xuất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn CAYI Technology Việt Nam (tại Bắc Ninh). (Ảnh nhandan.vn)

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn số 4407/BHXH-TCCB gửi các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ở Trung ương về việc tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các lĩnh vực nghiệp vụ.

Văn bản nêu rõ, trong thời gian vừa qua, tại các Kết luận của Thanh tra Chính phủ, Kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Kết luận kiểm tra, kiểm toán nội bộ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, văn bản chấn chỉnh của Bộ Tài chính và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ ra tồn tại, hạn chế về thực hiện các lĩnh vực nghiệp vụ công tác của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là bảo hiểm xã hội cấp tỉnh), trong đó có tình trạng sai sót nghiệp vụ lặp đi lặp lại nhiều lần và đồng thời xảy ra tại một số bảo hiểm xã hội cấp tỉnh. Cụ thể như:

(1) Công tác tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận hồ sơ thiếu thành phần; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế nhưng không có hồ sơ; chưa số hóa hồ sơ đối với các lĩnh vực yêu cầu bắt buộc phải số hóa ...

(2) Công tác thu, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: thu không đúng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; chốt sổ quá thời gian đóng bảo hiểm xã hội; xác định và chi trả thù lao thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không đúng quy định; ký hợp đồng ủy quyền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chưa bảo đảm theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về thành phần hồ sơ, mẫu hợp đồng, hiệu lực hợp đồng và bảo lãnh hợp đồng; thực hiện chưa đúng, đủ quy trình quản lý, đối chiếu biên lai thu tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; ...

(3) Công tác giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp: Giải quyết hưởng các chế độ không đúng quy định như: hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe trong thời gian đơn vị chậm đóng, trốn đóng; hưởng ốm đau trong lần đầu điều trị tai nạn lao động; hưởng trợ cấp thai sản cho nam khi vợ đã được hưởng chế độ thai sản; hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi chưa đủ điều kiện hưởng; hưởng nhiều lần chế độ bảo hiểm xã hội một lần trùng thời gian tham gia; hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi đã có việc làm, hưởng bảo hiểm thất nghiệp trùng chế độ hưu trí...; chưa quyết liệt yêu cầu cơ quan bưu điện thực hiện nghiêm túc việc rà soát, đối chiếu thông tin người hưởng để kịp thời xử lý các trường hợp phát sinh như chậm lĩnh, chết; có biện pháp giải quyết đối với tình trạng chậm lĩnh kéo dài;

(4) Công tác giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế: Hồ sơ, thủ tục ký kết, điều chỉnh và thực hiện hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa đầy đủ, kịp thời; bảo hiểm xã hội một số tỉnh, tại một số thời điểm chưa kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế dẫn đến việc duy trì các điều kiện hoạt động khám, chữa bệnh về nhân lực, phạm vi hành nghề, thời gian làm việc, cơ sở vật chất và thiết bị y tế, việc quản lý, sử dụng thiết bị y tế, kiểm định, an toàn bức xạ còn chưa bảo đảm quy định; việc cập nhật thông tin thiết bị, chuẩn hóa, mã hóa, kết nối và trích chuyển dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế lên Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế chưa đầy đủ, chính xác, còn sai lệch giữa dữ liệu điện tử và hồ sơ bệnh án; thanh toán thuốc không đúng điều kiện, tỷ lệ, chỉ định...; thanh toán dịch vụ kỹ thuật ngoài phạm vi chuyên môn, ngoài danh mục hoặc ngoài phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế, sai tỷ lệ...; thanh toán trùng, vượt công suất bàn khám; thanh toán tiền giường không đúng quy định; hồ sơ ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa đầy đủ, chặt chẽ; thanh quyết toán quý chậm so với quy định...; các sai sót này có trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, do đơn vị chưa thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn địa phương, thậm chí có thành lập Đoàn nhưng chất lượng kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn bảo hiểm xã hội cấp tỉnh chưa đạt yêu cầu.

Để khắc phục tình trạng trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ở Trung ương khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát bảo hiểm xã hội cấp tỉnh thực hiện các quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và việc tuân thủ các quy trình nghiệp vụ đã ban hành;

Thứ hai, chỉ đạo, phân công viên chức, người lao động của đơn vị thường xuyên rà soát, nắm bắt việc tuân thủ các quy trình nghiệp vụ của bảo hiểm xã hội cấp tỉnh bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ sản phẩm” theo phân cấp quản lý và địa bàn chuyên quản; cùng chịu trách nhiệm về kết quả tổ chức thực hiện lĩnh vực được giao của các địa phương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo Thông báo Kết luận số 4043/TB-BHXH ngày 9/10/2026 tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam quý IV năm 2026, các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ở Trung ương khẩn trương rà soát toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, trong đó xác định rõ tiến độ đã thực hiện, khối lượng còn phải hoàn thành, đánh giá nguyên nhân chủ quan, khách quan đối với từng chỉ tiêu chưa hoàn thành hoặc nhiệm vụ chậm tiến độ;

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ở Trung ương phải xây dựng ngay chương trình kế hoạch quý IV/2026, đồng thời tiến hành hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức rà soát việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ tại bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, báo cáo Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam phụ trách đơn vị phê duyệt kế hoạch và kết quả kiểm tra đôn đốc; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam nếu tiếp tục xảy ra sai sót nghiệp vụ lặp đi lặp lại nhiều lần (nếu có) tại bảo hiểm xã hội cấp tỉnh đã được kiểm tra đôn đốc.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ở Trung ương nghiêm túc, tổ chức thực hiện.