Tăng cường kiểm tra các nhà nghỉ, khách sạn: Thêm một 'hàng rào' phòng ngừa

Nắm chắc địa bàn, chủ động kiểm tra

Tại phường Long Biên, phòng, chống tệ nạn mại dâm được triển khai gắn với quản lý địa bàn và xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn. Qua rà soát, phường có 27 cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ bị lợi dụng để hoạt động các tệ nạn xã hội, gồm 10 khách sạn và 17 nhà nghỉ. Đến nay, 100% cơ sở đã ký cam kết không để xảy ra hoạt động mua bán dâm và các tệ nạn xã hội khác.

Không dừng ở việc ký cam kết, Đội Kiểm tra liên ngành 178 phường đã tổ chức kiểm tra đột xuất 6 cơ sở kinh doanh dịch vụ. Qua kiểm tra, các cơ sở chấp hành tốt quy định về phòng, chống mại dâm. Đây cũng là một trong những cách để chính quyền cơ sở vừa tuyên truyền, hướng dẫn, vừa nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ cơ sở trong quá trình kinh doanh.

Hội nghị tập huấn về công tác phòng chống mại dâm. Ảnh: Sở Y tế

Cùng với kiểm tra, phường Long Biên chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các tổ dân phố, trường học, cơ sở kinh doanh dịch vụ, khu nhà trọ; tập trung vào người lao động ngoại tỉnh, thanh thiếu niên và các nhóm có nguy cơ cao. Mục tiêu được đặt ra: Giai đoạn 2026-2030 không để hình thành điểm, tụ điểm phức tạp về mại dâm; 100% tổ dân phố được tuyên truyền bằng hình thức phù hợp và 100% tin báo, tố giác, phản ánh về hành vi vi phạm được tiếp nhận, xác minh, xử lý kịp thời theo quy định.

Ở phường Nghĩa Đô, UBND phường đã kiện toàn Đội Kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2026, đồng thời ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đội. Quy chế quy định cụ thể trách nhiệm của từng ngành, từng thành viên trong phối hợp tuyên truyền, nắm tình hình, kiểm tra và xử lý các vấn đề liên quan.

Bên cạnh đó, Đội công tác xã hội tình nguyện cũng được thành lập, phối hợp chặt chẽ với Đội Kiểm tra liên ngành 178 trong tuyên truyền, phòng ngừa, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh. Cách làm này cho thấy yêu cầu phòng, chống mại dâm đang được đặt trong công tác quản lý địa bàn thường xuyên, thay vì chỉ trông chờ vào những đợt kiểm tra chuyên đề.

Từ thực tiễn ở các xã, phường có thể thấy, quản lý chặt cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện là một trong những “cửa ngõ” quan trọng để phòng ngừa tệ nạn mại dâm. Rà soát đúng đối tượng, nắm chắc địa bàn, kiểm tra thường xuyên và làm rõ trách nhiệm của chủ cơ sở sẽ giúp nhận diện nguy cơ sớm hơn, hạn chế việc lợi dụng những loại hình kinh doanh hợp pháp để tổ chức hoạt động mại dâm.

Không để lọt địa bàn có nguy cơ

Từ thực tiễn phức tạp của các hoạt động tệ nạn xã hội, đặc biệt các tệ nạn có dấu hiệu sử dụng công nghệ cao, các nền tảng mạng xã hội, UBND thành phố đã sớm ban hành các kế hoạch phòng, chống. Thành phố yêu cầu các đơn vị chức năng thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, trong đó có tăng cường kiểm tra và tái kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.

Đội Kiểm tra liên ngành 178 phường Long Biên: tổ chức kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú. Ảnh: Long Biên

Nội dung kiểm tra được thực hiện trên nhiều phương diện, từ chấp hành quy định về phòng, chống mại dâm, thực hiện cam kết không để xảy ra tệ nạn đến điều kiện kinh doanh, an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy; việc sử dụng, quản lý người lao động, quản lý cư trú và khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Qua đó, trách nhiệm của chính cơ sở kinh doanh trong phòng ngừa tệ nạn được đặt rõ hơn.

Ông Vũ Duy Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội nhấn mạnh, hoạt động kiểm tra liên ngành thời gian qua từng bước đi vào nền nếp, góp phần phát hiện, xử lý vi phạm, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, toàn thành phố hiện có khoảng 4.800 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm; trong khi phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, có xu hướng lợi dụng không gian mạng, gây khó khăn cho công tác kiểm tra và xử lý khi có vi phạm.

Vì vậy, hoạt động kiểm tra liên ngành được yêu cầu triển khai theo hướng chủ động, thường xuyên phối hợp với các lực lượng cơ sở, tập trung vào những địa bàn có biểu hiện phức tạp. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục rà soát, phân loại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm, đưa vào diện quản lý và kiểm tra theo lộ trình.

Từ cơ sở đến thành phố, yêu cầu chung đang được đặt ra là chuyển mạnh từ xử lý khi vi phạm đã xảy ra sang chủ động nhận diện và kiểm soát nguy cơ. Khi chính quyền nắm chắc địa bàn, lực lượng liên ngành kiểm tra thực chất, công tác phòng, chống mại dâm sẽ có thêm một “hàng rào” phòng ngừa từ sớm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn Thủ đô.