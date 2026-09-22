Tăng cường kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2026

- Nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm (ATTP), bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trong dịp Tết Trung thu năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đang tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào những mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ cao trong dịp này.

Theo Kế hoạch kiểm tra chuyên đề được ban hành kèm theo Quyết định số 682/QĐ-QLTT ngày 08/9/2026 của Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, hoạt động kiểm tra tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải khát và các sản phẩm thực phẩm khác được sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung thu. Tổng số đối tượng kiểm tra theo kế hoạch là 38 cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra cơ sở sản xuất bánh trung thu

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định về ATTP, gồm: giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở thuộc diện phải cấp; hồ sơ tự công bố sản phẩm; hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của thực phẩm, nguyên liệu, phụ gia; việc ghi nhãn, hạn sử dụng, quảng cáo sản phẩm; điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển thực phẩm và việc lấy mẫu kiểm nghiệm khi cần thiết.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 10 cơ sở, với tổng số tiền 118.857.000 đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan trực tiếp đến điều kiện bảo đảm ATTP trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm.Trong đó, một số cơ sở sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm nhưng không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định. Bên cạnh đó, tại một số cơ sở còn ghi nhận tình trạng khu vực sản xuất, kho chứa thực phẩm, nguyên liệu, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập.

Những vi phạm trên cho thấy việc bảo đảm ATTP không chỉ nằm ở nguồn nguyên liệu, chất lượng sản phẩm hay thông tin ghi trên nhãn mà còn phụ thuộc trực tiếp vào điều kiện vệ sinh của cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ và ý thức của người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh.

Tết Trung thu là thời điểm nhu cầu tiêu dùng bánh Trung thu, bánh kẹo và nhiều loại thực phẩm khác tăng cao. Do đó, các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần nghiêm túc tuân thủ các quy định về ATTP, chủ động kiểm soát từ nguyên liệu đầu vào, điều kiện cơ sở vật chất, vệ sinh người trực tiếp sản xuất đến bảo quản và kinh doanh sản phẩm.Việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm không chỉ nhằm chấn chỉnh các cơ sở chưa thực hiện đúng quy định mà còn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh thực phẩm an toàn và bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng trong dịp Tết Trung thu năm 2026.