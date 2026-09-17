Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Trung thu
Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm xã Định Hóa (Thái Nguyên) vừa tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phục vụ Tết Trung thu 2026.
Nội dung kiểm tra tập trung vào nguồn gốc, hạn sử dụng, nhãn mác, điều kiện bảo quản và vệ sinh an toàn thực phẩm. Toàn xã hiện có 871 cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến thực phẩm.
Qua kiểm tra, Đoàn phát hiện một số cơ sở còn vi phạm như: kinh doanh hàng hết hạn, thiếu nhãn mác, điều kiện bảo quản chưa đảm bảo. Đoàn đã yêu cầu thu hồi sản phẩm vi phạm, khắc phục tồn tại và chấp hành nghiêm quy định.
Thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục hậu kiểm, nhất là đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người dân.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tang-cuong-kiem-tra-an-toan-thuc-pham-dip-trung-thu