Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp cuối năm

Báo cáo tại buổi họp, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm, Phó Trưởng ban thường trực, cho biết thành phố đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về ATTP.

Trong đó, tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm ATTP trong cơ sở giáo dục, và Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh, ATTP trên địa bàn TPHCM.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở ATTP tại buổi họp Ban chỉ đạo liên ngành ATTP TPHCM.

Trong 9 tháng đầu năm, thành phố xảy ra 21 vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, trong đó 9 vụ được kết luận là ngộ độc thực phẩm với 637 người mắc, không có ca tử vong; 12 vụ chưa đủ cơ sở kết luận ngộ độc thực phẩm.

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra 16.540 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống. Kết quả, phát hiện 1.135 cơ sở vi phạm (chiếm 6,86%), xử phạt 1.023 cơ sở với tổng số tiền phạt là hơn 11 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra 1 cơ sở có dấu hiệu tội phạm.

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về ATTP cũng đối mặt nhiều thách thức: sự bùng nổ của mạng xã hội và các ứng dụng giao nhận đồ ăn tạo ra một thị trường thực phẩm trực tuyến khổng lồ các “bếp ăn trên mây”, gây khó khăn trong quản lý giám sát; thiếu nhân sự làm công tác ATTP tại phường, xã trong khi khối lượng công việc lớn; việc kiểm tra định kỳ khó phát hiện vi phạm...

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu kết luận buổi họp.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao sự phối hợp của các sở, ngành trong triển khai nhiều giải pháp đảm bảo ATTP cho nhân dân thành phố.

Trong 3 tháng cuối năm 2026, đồng chí yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục tập trung triển khai và thực hiện Chỉ thị 33 số 33/CT-Tg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATTP đến cơ sở sản xuất kinh doanh, chú trọng loại hình thức ăn đường phố; tiếp tục triển khai các đề án, mô hình, dự án đảm bảo ATTP; giám sát mối nguy và tăng cường năng lực của hệ thống quản lý ATTP, ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm cấp tính.

Tăng cường hậu kiểm, tập trung kiểm tra các mặt hàng thực phẩm tiêu thụ lớn dịp lễ Tết; đảm bảo vừa kiểm soát chặt chẽ ATTP vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thúc đẩy tiêu dùng dịp cuối năm.

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh thực phẩm trên môi trường số, mạng xã hội và thực phẩm nhập khẩu; Đẩy nhanh việc hoàn thiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và đề án truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Đồng chí giao Sở ATTP làm đầu mối tiếp nhận thông tin từ các sở, ngành, địa phương nhằm kịp thời cung cấp thông tin chính xác, minh bạch đến các cơ quan báo chí khi xảy ra sự cố về ATTP trên địa bàn.

Thực hiện triển khai chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường bảo đảm ATTP trong cơ sở giáo dục, Sở ATTP TPHCM đã ban hành các văn bản hướng dẫn việc lựa chọn đơn vị cung ứng thực phẩm, suất ăn và hướng dẫn phòng ngừa ứng phó, xử lý sự cố ATTP tại trường học có tổ chức bữa ăn bán trú, căng tin. Đồng thời, duy trì đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, tin báo về ATTP trong trường học. Số liệu rà soát đến cuối tháng 9-2026, TPHCM ghi nhận 3.021 trường có bếp ăn tập thể, 762 trường có hợp đồng cung cấp suất ăn, 503 trường có căng tin, 170 cơ sở cung cấp suất ăn sẵn.