Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm bếp ăn trường học

Việc kiểm tra nhằm góp phần chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

Kiểm tra, chấn chỉnh từ bếp ăn học đường

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kiểm tra các bếp ăn tập thể, căn tin trường học và đơn vị cung cấp suất ăn. Ảnh: Như Nguyện

Ngày 15-10, đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Văn Đang - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế), làm trưởng đoàn triển khai đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm (ATTP) tại bếp ăn tập thể, căng tin trường học, bệnh viện và các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn cho cơ sở giáo dục.

Đợt kiểm tra được thực hiện theo Chỉ thị số 20/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường bảo đảm ATTP, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục. Chỉ thị yêu cầu tăng cường kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, chất lượng và định lượng khẩu phần ăn; đồng thời phân định rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương, nhà trường và các cơ quan chuyên môn trong bảo vệ sức khỏe học sinh.

Từ ngày 15 đến 18-10, đoàn đã kiểm tra 7 cơ sở và chưa phát hiện trường hợp vi phạm. Ông Nguyễn Văn Đang cho biết, theo kế hoạch, đợt này đoàn kiểm tra khoảng 30 cơ sở. Bên cạnh kiểm tra hồ sơ pháp lý, nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy trình chế biến và việc lưu mẫu thức ăn, đoàn sẽ kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở cập nhật kiến thức, thực hành đúng quy định về ATTP, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Qua kiểm tra bước đầu, các cơ sở được kiểm tra cơ bản đáp ứng các quy định về ATTP, với hồ sơ đầy đủ, nguyên liệu đầu vào có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, quy trình chế biến bảo đảm quy định. Công tác lưu mẫu thức ăn hằng ngày được duy trì, nhân viên có kiến thức về ATTP.

Bên cạnh kiểm tra theo kế hoạch, đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất khi tiếp nhận thông tin phản ánh, đơn thư liên quan đến nguy cơ mất ATTP. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chủ động kiểm soát nguồn thực phẩm

Bên cạnh công tác quản lý, giám sát của ngành chức năng, các đơn vị trường học chủ động thực hiện tốt trong công tác đảm bảo ATTP. Tại Trường THPT Chi Lăng (phường Hội Phú), công tác bảo đảm ATTP được nhà trường xác định là yêu cầu hàng đầu trong tổ chức bữa ăn cho học sinh.

Qua kiểm tra đột xuất tại Trường THPT Chi Lăng (phường Hội Phú), đoàn kiểm tra ghi nhận nhà trường cơ bản thực hiện tốt các quy định về an toàn thực phẩm. Ảnh: Như Nguyện

Theo ông Đỗ Viết Huy - Phó Hiệu trưởng nhà trường: Trường đi vào hoạt động từ năm 2019 và tổ chức bếp ăn tập thể từ đó đến nay. Năm 2024, trường đầu tư xây dựng, mở rộng bếp ăn mới, bảo đảm nguyên tắc chế biến một chiều.

“Hiện bếp ăn phục vụ hơn 1.190 học sinh và trên 100 giáo viên. Để bảo đảm chất lượng bữa ăn, nhà trường chú trọng lựa chọn nguyên liệu, kiểm soát thực phẩm đầu vào và giám sát chặt chẽ quy trình chế biến. Một lợi thế của trường là có trang trại cung cấp rau xanh, hoa quả và gạo phục vụ bữa ăn. Đối với thịt và các loại thực phẩm nhập từ bên ngoài, nhà trường yêu cầu phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được kiểm tra trước khi tiếp nhận; đồng thời ưu tiên sử dụng thực phẩm tươi sống nhằm bảo đảm chất lượng và ATTP” - ông Huy nhấn mạnh.

Theo bà Võ Thị Nở - Quản lý kho bếp Trường THPT Chi Lăng, bếp ăn hiện phục vụ ba bữa sáng, trưa và chiều. Thực phẩm được nhập theo từng bữa nhằm bảo đảm độ tươi ngon, đồng thời thuận tiện cho việc kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào.

Với 30 nhân viên, nhà bếp phân công nhiệm vụ cụ thể, bố trí riêng biệt khu vực sơ chế thực phẩm sống và khu vực chế biến, bảo quản thức ăn chín. Trong quá trình chế biến, nhân viên được quán triệt chấp hành nghiêm các quy định về ATTP. Thức ăn cũng được lấy mẫu lưu sau mỗi bữa theo quy định.

Việc tổ chức bếp ăn theo quy trình tương đối khép kín, phân công trách nhiệm rõ ràng và kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào là những giải pháp quan trọng góp phần bảo đảm ATTP, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố trong quá trình phục vụ các bữa ăn.

Bên cạnh những cơ sở chấp hành tốt quy định, công tác kiểm tra theo đơn thư phản ánh cũng cho thấy vẫn còn những thiếu sót cần được chấn chỉnh kịp thời. Theo ông Nguyễn Văn Đang, ngày 2-10, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về việc bếp ăn Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Pleiku) có dấu hiệu không bảo đảm ATTP, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã thành lập đoàn kiểm tra đột xuất tại trường.

Theo thông tin từ nhà trường, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu sáp nhập từ 3 trường tiểu học gồm Võ Thị Sáu, Bùi Dự và Hoàng Hoa Thám, bếp ăn tập thể do Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Dịch vụ Trang An Phát (xã Biển Hồ) trực tiếp tổ chức, phục vụ bữa ăn cho 1.168 học sinh tại 2 điểm trường. Trong đó, điểm trường Võ Thị Sáu có 1.018 học sinh, điểm trường Bùi Dự cũ có 150 học sinh.

“Qua kiểm tra, đoàn phát hiện 2 lỗi vi phạm: Sổ kiểm thực 3 bước chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định và dụng cụ, trang thiết bị chưa bảo đảm vệ sinh. Đoàn đã xử lý các vi phạm với tổng số tiền phạt 12 triệu đồng” - ông Đang thông tin.

Ông Lê Sỹ An - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Dịch vụ Trang An Phát, thừa nhận những thiếu sót được đoàn kiểm tra chỉ ra, đồng thời cam kết khắc phục trong thời gian sớm nhất nhằm bảo đảm an toàn bữa ăn cho học sinh.

Trong bối cảnh nhiều trường học tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú với số lượng lớn, công tác bảo đảm ATTP càng cần được chú trọng. Đợt cao điểm kiểm tra không chỉ nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm, mà còn góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ sở và những người tham gia chế biến, cung ứng thực phẩm.

Qua đó, hướng đến mục tiêu bảo đảm mỗi bữa ăn học đường an toàn, đủ dinh dưỡng, góp phần bảo vệ sức khỏe và tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện của học sinh.