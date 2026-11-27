Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC tại cơ sở kinh doanh gas trên địa bàn TP. Huế. Ảnh: Công an TP. Huế

Theo đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn PCCC và CNCH; điều kiện bảo quản, bố trí, sắp xếp bình gas; hệ thống điện; việc trang bị, bố trí và khả năng hoạt động của các phương tiện chữa cháy ban đầu; lối thoát nạn, khoảng cách an toàn PCCC cũng như các điều kiện bảo đảm an toàn trong quá trình kinh doanh.

Bên cạnh công tác kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ còn trực tiếp hướng dẫn người đứng đầu cơ sở nhận diện các nguy cơ tiềm ẩn gây cháy, nổ; phổ biến biện pháp phòng ngừa sự cố rò rỉ khí gas; hướng dẫn kiểm tra, bảo quản và sử dụng bình gas cùng các thiết bị liên quan đúng quy định. Đối với những tồn tại, thiếu sót được phát hiện, lực lượng chức năng yêu cầu các cơ sở nghiêm túc khắc phục, không để các yếu tố mất an toàn kéo dài, gây nguy hiểm cho người dân và khu vực xung quanh.

Đặc biệt, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH chú trọng hướng dẫn các cơ sở chủ động xây dựng phương án xử lý khi xảy ra sự cố rò rỉ khí gas, cháy, nổ; duy trì lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ, bảo đảm sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh. Đồng thời, yêu cầu người đứng đầu cơ sở cam kết thực hiện nghiêm các quy định về an toàn PCCC, duy trì đầy đủ các điều kiện an toàn trong suốt quá trình kinh doanh, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng ngừa.

Thông qua hoạt động kiểm tra, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kết hợp phát hiện, chấn chỉnh những vi phạm với tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, xử lý sự cố cho các cơ sở kinh doanh. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong việc chấp hành các quy định về an toàn PCCC, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy, nổ, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn TP. Huế.