Tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông trên địa bàn Bắc Ninh

Thành phố Bắc Ninh xử lý hơn 26 nghìn trường hợp vi phạm giao thông trong vòng 1 tháng. Ảnh minh họa

Theo đó, Bắc Ninh đã tổ chức 2.710 ca tuần tra, kiểm soát, huy động 5.447 lượt cán bộ, chiến sĩ, kiểm soát 91.277 lượt phương tiện.

Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 26.191 trường hợp vi phạm, lập biên bản 23.705 trường hợp, gửi 2.486 thông báo phạt nguội, dự kiến xử phạt trên 88,4 tỷ đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 620 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 4.066 trường hợp và tạm giữ 6.062 phương tiện.

Các chuyên đề trọng tâm tiếp tục được triển khai quyết liệt, tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Trong đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý 7.584 trường hợp vi phạm tốc độ, 4.239 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 2.157 trường hợp vi phạm về phần đường, làn đường, tránh vượt, 2.087 trường hợp vi phạm liên quan đến lứa tuổi học sinh cùng hàng trăm trường hợp vi phạm về quá tải, quá khổ và các quy định trong hoạt động vận tải.

Việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Cùng với công tác tuần tra trực tiếp, việc ứng dụng công nghệ trong phát hiện, xử lý vi phạm tiếp tục phát huy hiệu quả. Hệ thống camera giao thông đã gửi thông báo 3.287 trường hợp vi phạm, xử phạt 1.386 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước 4,287 tỷ đồng; các thiết bị nghiệp vụ như máy đo tốc độ, camera cầm tay, phát hiện 8.000 trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, xử lý vi phạm và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.