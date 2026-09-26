Tăng cường kiểm soát xe chở vật liệu xây dựng

Mỗi ngày, trên nhiều tuyến đường qua các xã ven biển như Cửa Tùng, Bến Hải, Cửa Việt, Nam Cửa Việt, Triệu Cơ, Mỹ Thủy…, có hàng trăm xe trọng tải lớn vận chuyển VLXD phục vụ thi công các công trình, dự án. Bên cạnh các phương tiện giao thông đáp ứng yêu cầu về kết cấu, bảo đảm ATGT và vệ sinh môi trường…, vẫn còn nhiều phương tiện chuyên chở VLXD vi phạm tải trọng, chở quá khổ, phóng nhanh, vượt ẩu và có các hành vi gây mất TTATGT, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Anh L. V. H. ở thôn Phú Hội, xã Nam Cửa Việt cho biết, cách đây chưa lâu, trên tuyến Quốc lộ 49C đoạn qua các thôn Phú Hội, Hà Tây, có hàng trăm xe trọng tải lớn chở VLXD chạy từ sáng sớm đến tối mịt. Nhiều thời điểm, các xe nối đuôi nhau 3-4 chiếc, có dấu hiệu chở quá khổ, quá tải, che chắn sơ sài khiến VLXD rơi vãi xuống lòng đường.

Tình trạng này không chỉ gây mất ATGT mà còn khiến người dân lưu thông trên tuyến đường luôn cảm thấy bất an. Đáng chú ý, vào giờ cao điểm, khi lượng học sinh và người lao động lưu thông đông, các xe này vẫn di chuyển với tốc độ cao, nguy cơ mất ATGT luôn tiềm ẩn.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 tăng cường xử lý các hành vi vi phạm về quá khổ, quá tải, phóng nhanh, vượt ẩu - Ảnh: S.H

Chỉ trong tháng 5/2026, đã có 2 lần xe trọng tải lớn chở VLXD tông đổ tường rào, cột điện trước sân nhà anh H. Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, việc các phương tiện trọng tải lớn vận chuyển VLXD với mật độ cao còn khiến tuyến đường nhanh chóng xuống cấp, xuất hiện nhiều điểm lồi lõm, gồ ghề. Khi trời mưa, nước đọng thành vũng, mặt đường trơn trượt, làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông…

Đến nay, tình trạng trên đã được hạn chế nhờ lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh thường xuyên tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm TTATGT trên tuyến.

Thiếu tá Phạm Xuân Trọng, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Phòng CSGT, Đội CSGT đường bộ số 1 đã thành lập 3 tổ công tác, trong đó có 2 tổ công tác tập trung tuần tra trên nhiều tuyến đường của các xã ven biển như Cửa Tùng, Bến Hải, Cửa Việt, Nam Cửa Việt, Triệu Cơ, Mỹ Thủy… để xử lý các hành vi vi phạm về tải trọng, quá khổ, phóng nhanh, vượt ẩu và các hành vi gây mất TTATGT.

Khi hoạt động vận chuyển VLXD phục vụ các công trình, dự án gia tăng, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông. Từ ngày 1/7/2026 đến nay, Đội CSGT đường bộ số 1 đã xử phạt 63 phương tiện giao thông vi phạm về tải trọng, quá khổ, làm rơi vãi vật liệu ra đường.

Thượng tá Lê Văn Hòa, Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết, Phòng CSGT đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Trật tự, ATGT đường bộ, nhất là quy định, mức xử phạt đối với các hành vi chở quá tải trọng, cơi nới thùng xe cho đội ngũ lái xe, chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải; tổ chức ký cam kết không để xảy ra các hành vi vi phạm về quá khổ, quá tải, phóng nhanh, vượt ẩu và các hành vi gây mất TTATGT.

Đồng thời, kiểm tra, nhắc nhở các lái xe, chủ doanh nghiệp tuân thủ nghiêm các quy định nhằm đảm bảo TTATGT. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tuyên truyền cho các chủ bến, bãi tập kết hàng hóa thực hiện san gạt vật liệu bảo đảm độ cao cho phép; thành lập các tổ, chốt để phối hợp với Công an xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm, nhất là trong các khung giờ cao điểm, tại các ngã ba, ngã tư có mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn.

Thời gian tới, Phòng CSGT sẽ tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền Luật Trật tự, ATGT đường bộ; kiên quyết xử lý các trường hợp xe chở VLXD cơi nới thùng xe, chở quá tải trọng, phóng nhanh, vượt ẩu…, nhằm bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn.